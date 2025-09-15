गाजा संकट पर अमेरिका का सख्त रुख, इजरायल को दी खुली छूट; हमास को हटाने की मांग
Zee SalaamIsrael Hamas War

गाजा संकट पर अमेरिका का सख्त रुख, इजरायल को दी खुली छूट; हमास को हटाने की मांग

Gaza conflict: अमेरिकी विदेश मंत्री ने इजरायल को अटूट समर्थन देने का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि हमास के रहते गाज़ा में शांति संभव नहीं है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Sep 15, 2025, 10:26 PM IST

गाजा संकट पर अमेरिका का सख्त रुख, इजरायल को दी खुली छूट; हमास को हटाने की मांग

Gaza conflict: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने सोमवार को इजरायल की यात्रा के दौरान गाजा में जारी सैन्य अभियान के प्रति वॉशिंगटन के "अटूट समर्थन" का भरोसा दिलाया और हमास के सफाए की मांग की. यरुशलम में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में रुबियो ने कहा, "गाज़ा के लोगों का बेहतर भविष्य बन सकता है, लेकिन वह तब तक संभव नहीं है जब तक हमास का सफाया नहीं हो जाता. आप हमारे अटूट समर्थन और प्रतिबद्धता पर भरोसा कर सकते हैं."

नेतन्याहू ने रुबियो की यात्रा को "वॉशिंगटन के स्पष्ट समर्थन का संदेश" करार दिया. रुबियो ने उन पश्चिमी देशों की आलोचना भी की, जिन्होंने हाल ही में फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा की है. उन्होंने कहा, "ऐसे फैसले महज प्रतीकात्मक हैं और इनका वास्तविक असर कुछ नहीं है. उल्टा, यह हमास को और हौसला देता है." बैठक से पहले रुबियो ने कहा था कि वह नेतन्याहू के साथ गाजा में सैन्य अभियान के "लक्ष्यों और उद्देश्यों" पर चर्चा करेंगे.

पिछले हफ्ते दोहा में इजरायली हवाई हमले में छह लोगों की मौत पर खाड़ी देशों की नाराजगी के बारे में पूछे जाने पर रुबियो ने कहा, "हमारा ध्यान आगे क्या होगा, उस पर है." यह हमला कथित तौर पर गाज़ा युद्धविराम वार्ता में शामिल हमास की वार्ता टीम पर किया गया था, लेकिन अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सका. इस बीच, इजरायल ने गाजा सिटी पर हमले तेज कर दिए हैं. रविवार को सेना रेडियो ने बताया कि अब तक लगभग 3 लाख लोग गाजा सिटी से पलायन कर चुके हैं.

इजरायली सेना ने सोमवार को एक और ऊंची इमारत पर बमबारी की और दावा किया कि इन इमारतों का इस्तेमाल हमास खुफिया गतिविधियों के लिए कर रहा था. इजरायल का कहना है कि उसका लक्ष्य गाजा सिटी पर नियंत्रण स्थापित करना, हमास को ध्वस्त करना और समूह द्वारा बंधक बनाए गए लगभग 50 लोगों को छुड़ाना है.

इनपुट-आईएएनएस

