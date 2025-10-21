Advertisement
गाजा में इजरायल का बार-बार कर रहा है सीजफायर उल्लंघन, US उपराष्ट्रपति पहुंचे तेल अवीव

Israel Gaza Ceasefire: इजरायल ने गाजा में कई बार सीजफायर का उल्लंघन किया है, जिससे हालात फिर तनावपूर्ण हो गए हैं. स्थिति को संभालने और शांति प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वांस तेल अवीव पहुंचे हैं. 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Oct 21, 2025, 04:01 PM IST

Israel Gaza Ceasefire: गाजा में हमास और इजरायल के बीच सीजफायर समझौता हो गया है. गाजा में युद्धविराम के बाद IDF ने राफा में बार-बार युद्धविराम का उल्लंघन किया है. इस बीच, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस हमास और इजरायल के बीच युद्धविराम समझौते को मज़बूत करने के लिए आज इजरायल पहुंचे. गाजा में हाल के दिनों में हिंसक घटनाओं के कारण सीजफायर पर अनिश्चितता बनी हुई थी.

इस बीच, हमास ने एक इजरायली बंधक का शव जारी कर दिया है. इजरायल ने भी इसकी पुष्टि की है. हमास ने पुष्टि की है कि यह शव ताल हैमी का है, जिसे हमास ने 7 अक्टूबर, 2023 को बंधक बना लिया था. ताल हाइमि की उम्र 42 साल थी और वह किब्बुत्ज़ निर यित्ज़हाक के निवासी थे. अब तक 15 मृत बंधकों के शवों की इंतजार इजरायल कर रहा है, जबकि 13 शव पहले ही जारी किए जा चुके हैं.

हमास के नेता ने क्या कहा?
हमास के मुख्य वार्ताकार खलील अल-हय्या ने कहा कि उनका संगठन सीजफायर का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने बताया कि शर्म अल-शेख समझौते के बाद उन्हें भरोसा मिला कि यह युद्ध अब पूरी तरह खत्म हो गया है. फिर भी रविवार और सोमवार को छोटी-छोटी लड़ाइयां हुईं. हमास ने इजरायली सैनिकों पर हमला किया, जिसमें दो इजरायली सैनिक और 45 फ़िलिस्तीनी मारे गए. इजरायल ने कहा है कि युद्धविराम की सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

गाजा में हुआ नरसंहार
गौरतलब है कि हमास ने इजरायल पर 7 अक्टूबर, 2023 को हमला किया था. इस हमले में कम से कम 1200 इजरायली नागरिकों की मौत हो गई थी. जबकि हजारों की संख्या में लोग घायल हुए थे. इस हमले के बाद इजरायल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गाजा पट्टी पर हमला कर दिया है. इस हमले में कम से कम 66 हजार फिलिस्तीनियों की मौत हो गई. जबकि लाखों लोग जख्मी हुए. करीब दो साल बाद हमास और इजरायल के बीच सीजफायर समझौता हुआ है.

Zee Salaam Web Desk

israel gaza ceasefire, US vice president JD Vance

