West Bank: फिलिस्तीनियों की फसल उजाड़ रहा इजराइल, 8000 ज्यादा पेड़ उखाड़े

West Bank News: फ़िलिस्तीनी कृषि मंत्रालय ने कहा कि इज़राइली कब्ज़ा करने वाली सेना और उसके बसने वालों ने सिर्फ़ एक हफ़्ते में वेस्ट बैंक में 8,000 से ज़्यादा पेड़ उखाड़ दिए और ज़मीन रौंद दी, जिनमें से ज़्यादातर जैतून के पेड़ थे. इजराइली सेना की इस नीच हरकत से फिलिस्तीनियों को भारी नुकसान हुआ है.

कृषि मंत्रालय ने दी अहम जानकारी

कृषि मंत्रालय के मुताबिक, इन हमलों से खेती के सेक्टर को लगभग 1 मिलियन डॉलर का फ़ाइनेंशियल नुकसान हुआ है. गुरुवार को जारी एक बयान में, कृषि मंत्रालय ने कहा कि उसने इज़राइली कब्ज़ा करने वाली सेना और बसने वालों की इन हरकतों में खतरनाक और तेज़ी से बढ़ोतरी देखी है.

लोगों को हटाने की पॉलिसी का हिस्सा है ये कब्जा

ये हमले सीधे खेती की ज़मीन और फ़ूड सिक्योरिटी के सोर्स को निशाना बना रहे हैं. मंत्रालय ने साफ़ किया कि यह सब ज़मीन ज़ब्त करने और मूल निवासियों को हटाने के मकसद से एक सिस्टमैटिक पॉलिसी का हिस्सा है. रिपोर्ट के मुताबिक, ये हमले इसी महीने दिसंबर के तीसरे हफ़्ते में हुए हैं और इनका सेंटर नॉर्थ और सेंट्रल वेस्ट बैंक था.

अलग-अलग इलाकों में उखाड़े पेड़

मिनिस्ट्री ने कहा कि कब्ज़ा करने वाली सेनाओं ने जेनिन के पश्चिम में सिला अल-हरिथिया शहर में लगभग 5,000 जैतून के पेड़ उखाड़ दिए, जबकि रामल्लाह के पूर्व में तर मसिया शहर में 3,000 और पेड़ उखाड़ दिए गए. इसी तरह, अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग ऑपरेशन के दौरान, यरुशलम के पूर्व में मखमास शहर में 156 जैतून के पेड़ उखाड़ दिए गए. तुलकार्म गवर्नरेट में रामिन और अल-नज़ल अल-शर्किया शहरों में 100 अंजीर के पेड़ तबाह कर दिए गए. कल्किलिया के पूर्व में अल-फुंदक गांव में 3 जैतून के पेड़ काटे गए, जबकि सलफ़ित गवर्नरेट में बेथलहम के दक्षिण में देइर अल-इस्तिया और अल-मुनिया शहरों में 19 जैतून के पेड़ उखाड़ दिए गए.

इजराइली सेटलर्स की बदसलूकी

वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों की जगह पर धीरे-धीरे इजराइली सेटलर्स बस रहे हैं. ये लोग फिलिस्तीनियों के साथ बदसलूकी करते हैं और आरोप लगते रहे हैं कि सेना उनका साथ देती है. हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें एक नमाज पढ़ रहे फिलिस्तीनी पर एक इजराइली सेटलर कार चढ़ाता हुआ दिख रहा है.