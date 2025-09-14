West Bank: फिलिस्तीनी ऑस्कर विजेता के घर में इजराइली रेड; बताई आपबीती

West Bank News: फिलिस्तीनी ऑस्कर विजेता डायरेक्टर के घर इजराइली सैनिकों ने रेड डाली. उनकी पत्नी और घर की तलाशी ली, इस दौरान वह घर पर मौजूद नहीं थी. यह रेड इजराइली अवैध बस्तियों में रहने वालों के हमले के बाद की गई थी.
West Bank News: फिलिस्तीनी ऑस्कर विजेता निर्देशक बेसल अदरा ने कहा कि शनिवार को इस्राइली सैनिकों ने वेस्ट बैंक में मौजूद उनके घर पर छापा मारा, उनकी तलाशी ली और उनकी पत्नी का फोन खंगाला. अदरा ने बताया कि उसी दिन इस्राइली बस्तियों के लोगों ने उनके गांव पर हमला किया था, जिसमें उनके दो भाई और एक चचेरा भाई घायल हो गए थे. वे उन्हें अस्पताल लेकर गए थे. इसी दौरान परिवार वालों ने सूचना दी कि करीब नौ इस्राइली सैनिक उनके घर घुस आए हैं.
सैनिकों ने उनकी पत्नी सूहा से उनके ठिकाने के बारे में पूछा और उनका फोन चेक किया. इस दौरान उनकी 9 महीने की बेटी भी घर में मौजूद थी. अदरा ने बताया कि सैनिकों ने उनके एक चाचा को भी कुछ देर के लिए हिरासत में लिया. शनिवार रात तक अदरा अपने घर नहीं लौट सके. उनका कहना है कि गांव का एंट्री गेट सैनिकों ने बंद कर रखा है और उन्हें डर है कि लौटने पर गिरफ्तार कर लिया जाएगायृ,
इस्राइल की सेना का कहना है कि वे गांव में इसलिए गई थी क्योंकि वहां से फिलिस्तीनी लोगों ने पत्थर फेंके थे, जिसमें दो इस्राइली नागरिक घायल हो गए थे. सेना का दावा है कि वह अब भी गांव में मौजूद है और लोगों से पूछताछ कर रही है.
बेसल अदरा पत्रकार और फिल्मकार के तौर पर लंबे वक्त से मसाफेर यट्टा (दक्षिणी वेस्ट बैंक) में बस्ती हिंसा को डॉक्यूमेंट करते रहे हैं. उनके सह-निर्देशक हमदान पर मार्च में हमले के बाद से ही उन्हें लगने लगा था कि ऑस्कर जीतने के बाद वे और अधिक निशाने पर आ गए हैं.
उनके एक और सह-निर्देशक यूवल अब्राहम ने कहा कि वे अदरा की सुरक्षा को लेकर डरे हुए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि अकसर पहले बस्तीवासी फिलिस्तीनी गांवों पर हमला करते हैं और बाद में सेना आकर फिलिस्तीनियों पर कार्रवाई करती है.
बेसल अदरा और हमदान बल्लाल ने इस्राइली निर्देशकों यूवल अब्राहम और रशेल स्ज़ोर के साथ मिलकर डॉक्यूमेंट्री "नो अदर लैंड" बनाई है. इस फिल्म को इस साल ऑस्कर अवार्ड में 'सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री' का खिताब मिला. यह फिल्म मसाफेर यट्टा के निवासियों की उस जद्दोजहद को दिखाती है, जिसमें वे इस्राइली सेना की ओर से गांवों को ध्वस्त किए जाने का विरोध करते हैं.
यह फिल्म 2024 में बर्लिन अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव से लेकर कई बड़े अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुकी है, लेकिन इस्राइल और विदेशों में कुछ जगह इसका विरोध भी हुआ. मियामी बीच प्रशासन ने तो उस सिनेमाघर की लीज़ खत्म करने का प्रस्ताव दिया जिसने इस फिल्म को दिखाया था.