West Bank: फिलिस्तीनी ऑस्कर विजेता के घर में इजराइली रेड; बताई आपबीती
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2921255
Zee SalaamIsrael Hamas War

West Bank: फिलिस्तीनी ऑस्कर विजेता के घर में इजराइली रेड; बताई आपबीती

West Bank News: फिलिस्तीनी ऑस्कर विजेता डायरेक्टर के घर इजराइली सैनिकों ने रेड डाली. उनकी पत्नी और घर की तलाशी ली, इस दौरान वह घर पर मौजूद नहीं थी. यह रेड इजराइली अवैध बस्तियों में रहने वालों के हमले के बाद की गई थी.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 14, 2025, 08:18 AM IST

Trending Photos

West Bank: फिलिस्तीनी ऑस्कर विजेता के घर में इजराइली रेड; बताई आपबीती

West Bank News: फिलिस्‍तीनी ऑस्‍कर विजेता निर्देशक बेसल अदरा ने कहा कि शनिवार को इस्राइली सैनिकों ने वेस्ट बैंक में मौजूद उनके घर पर छापा मारा, उनकी तलाशी ली और उनकी पत्‍नी का फोन खंगाला. अदरा ने बताया कि उसी दिन इस्राइली बस्‍तियों के लोगों ने उनके गांव पर हमला किया था, जिसमें उनके दो भाई और एक चचेरा भाई घायल हो गए थे. वे उन्हें अस्पताल लेकर गए थे. इसी दौरान परिवार वालों ने सूचना दी कि करीब नौ इस्राइली सैनिक उनके घर घुस आए हैं.

सैनिकों ने घर में क्या-क्या किया?

सैनिकों ने उनकी पत्‍नी सूहा से उनके ठिकाने के बारे में पूछा और उनका फोन चेक किया. इस दौरान उनकी 9 महीने की बेटी भी घर में मौजूद थी. अदरा ने बताया कि सैनिकों ने उनके एक चाचा को भी कुछ देर के लिए हिरासत में लिया. शनिवार रात तक अदरा अपने घर नहीं लौट सके. उनका कहना है कि गांव का एंट्री गेट सैनिकों ने बंद कर रखा है और उन्हें डर है कि लौटने पर गिरफ्तार कर लिया जाएगायृ,

इस्राइली सेना ने क्या कहा?

इस्राइल की सेना का कहना है कि वे गांव में इसलिए गई थी क्योंकि वहां से फिलिस्‍तीनी लोगों ने पत्‍थर फेंके थे, जिसमें दो इस्राइली नागरिक घायल हो गए थे. सेना का दावा है कि वह अब भी गांव में मौजूद है और लोगों से पूछताछ कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

बेसल अदरा पत्रकार और फिल्मकार के तौर पर लंबे वक्त से मसाफेर यट्टा (दक्षिणी वेस्ट बैंक) में बस्‍ती हिंसा को डॉक्यूमेंट करते रहे हैं. उनके सह-निर्देशक हमदान पर मार्च में हमले के बाद से ही उन्हें लगने लगा था कि ऑस्कर जीतने के बाद वे और अधिक निशाने पर आ गए हैं. 

उनके एक और सह-निर्देशक यूवल अब्राहम ने कहा कि वे अदरा की सुरक्षा को लेकर डरे हुए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि अकसर पहले बस्‍तीवासी फिलिस्‍तीनी गांवों पर हमला करते हैं और बाद में सेना आकर फिलिस्‍तीनियों पर कार्रवाई करती है.

बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवॉर्ड

बेसल अदरा और हमदान बल्‍लाल ने इस्राइली निर्देशकों यूवल अब्राहम और रशेल स्‍ज़ोर के साथ मिलकर डॉक्यूमेंट्री "नो अदर लैंड" बनाई है. इस फिल्म को इस साल ऑस्‍कर अवार्ड में 'सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री' का खिताब मिला. यह फिल्‍म मसाफेर यट्टा के निवासियों की उस जद्दोजहद को दिखाती है, जिसमें वे इस्राइली सेना की ओर से गांवों को ध्वस्‍त किए जाने का विरोध करते हैं.

यह फिल्‍म 2024 में बर्लिन अंतरराष्‍ट्रीय फिल्म महोत्‍सव से लेकर कई बड़े अंतरराष्‍ट्रीय पुरस्कार जीत चुकी है, लेकिन इस्राइल और विदेशों में कुछ जगह इसका विरोध भी हुआ. मियामी बीच प्रशासन ने तो उस सिनेमाघर की लीज़ खत्म करने का प्रस्ताव दिया जिसने इस फिल्‍म को दिखाया था.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

West BankIsrael Hamas Warisrael news

Trending news

West Bank
West Bank: फिलिस्तीनी ऑस्कर विजेता के घर में इजराइली रेड; बताई आपबीती
Gaza News
ग़ज़ा में बरस रही मौत; 2.5 लाख लोगों ने छोड़ा घर, इजराइली हमलों में 80% ढांचा तबाह!
Bihar News
PM मोदी के दौरे से पहले किशनगंज में सुरक्षा एजेंसियों की रेड; PFI नेता नदवी गिरफ्तार
Bangladesh news
बांग्लादेश में Academic से आम आदमी तक निशाने पर; BAL ने खोली युनूस सरकार की पोल!
UP News
'फतवा' वाले बयान पर इमरान मसूद का तंज; गिरिराज सिंह को बताया मीट का ब्रांड एंबेसडर!
Pakistan News
Pak के सेफ जोन में इंसानियत शर्मसार; शरणार्थी शिविर में अफगान महिला से किया गैंगरेप
Delhi News
मुसलमानों के खिलाफ हिंसा-नफरत को बढ़ावा देने वाली फिल्म पर चला HC का हंटर, लगाई रोक
UP News
'I Love Mohammad' बोर्ड लगाने पर मुस्लिम नौजवानों पर FIR; जानें क्या है पूरा मामला?
newyork decleration
फिलिस्तीन पर भारत सरकार के इस कदम से अंधभक्तों को लग सकती है मिर्ची
Pakistan News
इमरान खान की UN से गुहार, परिवार की महिलाओं पर आसिम मुनीर कर रहे अत्याचार!
;