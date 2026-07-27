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वेस्ट बैंक में यहूदियों ने दो मस्जिदों में लगाई आग, भड़का फिलिस्तीनियों का गुस्सा; सड़कों पर उतरी भीड़

West Bank Mosque Fire: कब्ज वाले वेस्ट बैंक में दो मस्जिदों में आग लगाए जाने के बाद तनाव बढ़ गया है. इसके जवाब में फिलिस्तीनियों ने विरोध प्रदर्शन किए. रिपोर्टों के मुताबिक, प्रदर्शनों के दौरान इजरायली सेना ने कई फिलिस्तीनियों को हिरासत में लिया.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 27, 2026, 12:31 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 12:31 PM IST
वेस्ट बैंक में यहूदियों ने दो मस्जिदों में लगाई आग, भड़का फिलिस्तीनियों का गुस्सा; सड़कों पर उतरी भीड़

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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