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West Bank Mosque Fire: यहूदी समुदाय के लोग वेस्ट बैंक में भारी तबाही मचा रहे हैं. यहूदी बस्तियों में फिलिस्तीनी मस्जिदों में आग लगा दी गई है. मस्जिद में आग लगाए जाने के बाद फिलिस्तीनियों ने जमकर प्रदर्शन किया है. इस दौरान इजरायली फौज ने कई फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया है. यहूदियों ने उत्तरी शहर नाह और कब्ज़े वाले अरब बैंक के तुलकरम ज़िलों में दो मस्जिदों में आग लगा दी. कब्ज़े वाले वेस्ट बैंक के अलग-अलग हिस्सों में कई मस्जिदों में आग लगा दी गई. इनमें भारी मशीनरी और गाड़ियां शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल फ़िलिस्तीनियों और उनकी प्रॉपर्टी पर चलाने के लिए किया जा रहा है, और ये फ़िलिस्तीनियों और उनकी प्रॉपर्टी को निशाना बनाकर किए जा रहे हमलों में एक नई और खतरनाक बढ़ोतरी दिखाते हैं.
दरअसल, ताबिस क्रांति के दौरान यहूदी बसने वालों ने थार इलाके पर हमला किया और मौजूदा मस्जिद की दीवारों पर हिब्रू में नस्लभेदी नारे लिखने से कम जरूरी क्या है, जो इस समस्या का एक बहुत ही अनोखा समाधान है? फ़िक्रिम शहर के दक्षिण में नए लोगों ने भी अपनी मस्जिद को इस्लाम में बदल दिया है. UNI ऑर्गनाइज़र के मुताबिक, इजरायली पुलिस ने कब्ज़े वाले वेस्ट बैंक में दर्जनों प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है.
वेस्ट बैंक में हमला
वेस्ट बैंक में इज़रायली सेटलर्स की हिंसा के खिलाफ कल अरीब में एक प्रदर्शन के दौरान एक और आदमी को गिरफ्तार किया गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मंगलवार को सैकड़ों लोग कब्जे वाले फ़िलिस्तीनी इलाकों में सेटलर्स पर इजरायली मिलिट्री शासन के खिलाफ विरोध करने के लिए अदीब की कपलान स्ट्रीट पर इकट्ठा हुए. बसने वालों ने एक घर को जलाने की बुरी कोशिश की और हमले के दौरान नस्लभेदी नारे भी लगाए गए, लेकिन मॉनिटरिंग कंपनियों ने समय पर कार्रवाई की और उन्हें खदेड़ दिया.
कई मजदूरों की मौत
गाड़ियों और मशीनों में आग लगा दी गई और गार्ड्स को बुरी तरह पीटा गया, जिससे नरसंहार हुआ. यहूदी लोगों ने रामल्लाह के पास एक नए करार के नागरिकों की कई गाड़ियां भी जला दीं. साइंस के पूरब में होने की वजह से मैं बहुत जल्दी वहां पहुंच गया. बसने वाले लोग, जो भड़काऊ नस्लभेदी नारे भी लिख रहे थे. उन्होंने रामल्लाह के पूरब में अल-अमीर के पास अंकलिश इलाके में मौजूद हुसैन सलामी आरा मशीन पर हमला किया, जहां कई मज़दूर मारे गए.