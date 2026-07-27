/वेस्ट बैंक में यहूदियों ने दो मस्जिदों में लगाई आग, भड़का फिलिस्तीनियों का गुस्सा; सड़कों पर उतरी भीड़

West Bank Mosque Fire: यहूदी समुदाय के लोग वेस्ट बैंक में भारी तबाही मचा रहे हैं. यहूदी बस्तियों में फिलिस्तीनी मस्जिदों में आग लगा दी गई है. मस्जिद में आग लगाए जाने के बाद फिलिस्तीनियों ने जमकर प्रदर्शन किया है. इस दौरान इजरायली फौज ने कई फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया है. यहूदियों ने उत्तरी शहर नाह और कब्ज़े वाले अरब बैंक के तुलकरम ज़िलों में दो मस्जिदों में आग लगा दी. कब्ज़े वाले वेस्ट बैंक के अलग-अलग हिस्सों में कई मस्जिदों में आग लगा दी गई. इनमें भारी मशीनरी और गाड़ियां शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल फ़िलिस्तीनियों और उनकी प्रॉपर्टी पर चलाने के लिए किया जा रहा है, और ये फ़िलिस्तीनियों और उनकी प्रॉपर्टी को निशाना बनाकर किए जा रहे हमलों में एक नई और खतरनाक बढ़ोतरी दिखाते हैं.