West Bank की यूनिवर्सिटी पर IDF की रेड, 40 से ज्यादा छात्र घायल

West Bank University Attack: 6 जनवरी को इज़राइली कब्ज़ा बलों ने कब्ज़े वाले वेस्ट बैंक में स्थित बिरज़ैत यूनिवर्सिटी परिसर पर बड़े पैमाने पर छापा मारा है. इस कार्रवाई के दौरान करीब 20 सैन्य वाहन यूनिवर्सिटी कैंपस में दाख़िल हुए और मेन गेट को तोड़ दिया गया.

वेस्ट बैंक में यूनिवर्सिटी पर हमला

इसके बाद इज़राइली बलों ने यूनिवर्सिटी में मौजूद करीब 8,000 छात्रों को अंदर ही घेर लिया. सेना ने अलग-अलग इमारतों और फैकल्टी ब्लॉक्स में घुसकर तलाशी अभियान चलाया. इस दौरान आंसू गैस, साउंड बम और ज़िंदा गोलियों का इस्तेमाल किया गया.

क्यों किया यूनिवर्सिटी पर हमला

यह कार्रवाई उस वक्त हुई जब छात्र अपने उन साथियों के समर्थन में एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन की तैयारी कर रहे थे, जिन्हें इज़राइली कब्ज़ा बलों ने बिना किसी आरोप के हिरासत में लिया हुआ है. छात्रों का कहना है कि प्रदर्शन से पहले ही सेना ने उनके उपकरण ज़ब्त कर लिए और साउंड बम फेंके. इज़राइली सेना का दावा है कि यह छापा वेस्ट बैंक में होने वाली एक 'प्रो-टेरर' सभा को रोकने के लिए मारा गया.

40 से ज्यादा छात्र घायल, सीनियर अधिकारी गिरफ्तार

यूनिवर्सिटी प्रशासन के मुताबिक, इस छापेमारी में 40 से ज्यादा छात्र घायल हुए हैं. घायलों में गोली लगने और छर्रे लगने की घटनाएं शामिल हैं. बिरज़ैत यूनिवर्सिटी के अनुसार, अकादमिक मामलों के उपाध्यक्ष असीम ख़लील भी गिरफ्तार किए गए लोगों में शामिल हैं.

PSC utterly condemns yesterday’s attack on Birzeit University in the illegally occupied West Bank. The Israeli military invaded in the middle of the day, destroying the university’s main gate, and firing live ammunition, tear gas and stun grenades at students and staff. We call… pic.twitter.com/e95NuWevBr — Palestine Solidarity Campaign (@PSCupdates) January 7, 2026

यूनिवर्सिटी ने क्या कहा?

बिरज़ैत यूनिवर्सिटी ने एक बयान जारी कर कहा कि दिनदहाड़े परिसर में घुसकर उसे सैन्य क्षेत्र में तब्दील करना छात्रों को डराने, शिक्षा के उनके अधिकार को कमजोर करने और फ़िलिस्तीनी चेतना को निशाना बनाने की एक सुनियोजित नीति को दर्शाता है.

बिना किसी औपचारिक आरोप के जेल में रखा

यूनिवर्सिटी ने यह भी बताया कि इज़राइली कब्ज़ा बलों का बिरज़ैत यूनिवर्सिटी पर छापे मारने का लंबा इतिहास रहा है. हाल के सालों में कई छात्रों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें से अधिकतर को बिना किसी औपचारिक आरोप के जेल में रखा गया.

रिपोर्ट के मुताबिक, फ़िलिस्तीन के लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक दलों और कई छात्र संगठनों को 1945 के डिफेंस (इमरजेंसी) रेगुलेशंस के तहत 'दुश्मन', 'गैर-कानूनी' या 'आतंकी' संगठनों की श्रेणी में रखा गया है. इसके तहत इन संगठनों से जुड़े होने या सदस्यता रखने पर आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है, भले ही वे संगठन क़ानूनी रूप से काम कर रहे हों