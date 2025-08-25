Gaza: नेतन्याहू की फौज का अस्पताल पर बड़ा हमला, WHO चीफ का बड़ा बयान

Gaza Hospital Attack: गाजा में इजरायल ने एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार कर दिया है. आज IDF ने गाजा के नासेर अस्पातल पर भीषण हमला किया. इस हमले में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई है. इनमें 4 पत्रकार भी शामिल हैं. इस हमले के लिए इजरायल की चारों ओर निंदा हो रही है. इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के प्रमुख टेड्रॉस एडहॉनम गीब्रिएसुस ने बड़ा बयान दिया है और बताया है कि इस हमले में कितना नुकसान हुआ है.

WHO चीफ ने बताया कि जिस हिस्से पर हमला हुआ है, वहां अस्पताल का इमरजेंसी विभाग, इन-पेशेंट वार्ड और सर्जिकल यूनिट स्थित हैं. साथ ही इमरजेंसी सीढ़ियों को भी नुकसान पहुंचा है. उनका कहना है कि घायलों में ऐसे गंभीर रूप से बीमार मरीज भी शामिल हैं, जिनका पहले से इलाज चल रहा था. उन्होंने अपील की कि स्वास्थ्य सेवाओं पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए और तत्काल युद्धविराम लागू किया जाना चाहिए.

इजरायली सेना ने पुष्टि की है कि उसने नासेर अस्पताल क्षेत्र को निशाना बनाया. हमले के समय अस्पताल के अंदर मौजूद स्वास्थ्यकर्मियों और चश्मदीदों ने डरावने हालात का वर्णन किया है. मेडिकल एड फॉर पैलेस्टिनियंस नाम की संस्था की कार्यक्रम अधिकारी हदील अबू ज़ैद ने बताया कि वह आईसीयू में मौजूद थीं, तभी पास के ऑपरेशन थिएटर में धमाके हुए। उन्होंने इसे असहनीय अनुभव बताया.

एक ब्रिटिश स्वास्थ्यकर्मी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि जैसे ही मरीजों को निकालने की योजना बनाई जा रही थी, तभी दूसरा धमाका हो गया. उन्होंने कहा कि वह खुद को सुरक्षित जगह पर पहुंचने के लिए बेहद भाग्यशाली मानते हैं. डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने इस हमले की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि गाजा में पहले ही लोग भूख और संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं, ऐसे में स्वास्थ्य सुविधाओं पर हमले हालात को और बदतर बना रहे हैं. उन्होंने दोहराया कि स्वास्थ्यकर्मी और मरीज किसी भी हाल में युद्ध का निशाना नहीं बनने चाहिए.