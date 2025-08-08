Netanyahu के Gaza पर कब्जा करने के प्लान पर क्या बोला Hamas?
Netanyahu के Gaza पर कब्जा करने के प्लान पर क्या बोला Hamas?

Hamas on Netanyahu Plan: हमास ने नेतन्याहू के प्लान की निंदा की है और इसे अपने निजी एजेंडे और नफरत को आगे बढ़ाना वाला बताया है. नेतन्याहू ने कहा था कि वह गाजा पर मिलिट्री के जरिए कब्जा चाहते हैं और इसे अरब देशों को सौंपना चाहते हैं ताकि उनके लिए कोई खतरा न बचे और फिलिस्तीनी भी आराम से रह सकें.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Aug 08, 2025, 06:54 AM IST

Hamas on Netanyahu Plan: गाज़ा पट्टी पर पूरी तरह मिलिट्री कंट्रोल के प्लान लेकर इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के हालिया बयान पर हमास ने कड़ा विरोध जताया है. हमास ने कहा कि नेतन्याहू अपनी निजी विचारधारा आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं.

नेतन्याहू ने क्या कहा?

नेतन्याहू ने फ़ॉक्स न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि हम गाज़ा पर कंट्रोल करने का इरादा रखते हैं, ताकि हमारी सेफ्टी सुनिश्चित हो, वहां से हमास को हटाया जा सके और जनता को हमास के शासन से आज़ादी मिले."

कब्जा नहीं सत्ता अरब देशों को सौंपना चाहता है इसराइल

उन्होंने दावा किया कि इसराइल का गाज़ा पर स्थायी कब्ज़ा करने का इरादा नहीं है, बल्कि एक सुरक्षा घेरा बनाकर, बाद में शासन अरब देशों को सौंपना चाहता है, जो इसराइल के लिए खतरा न बनें और गाज़ा निवासियों की ज़िंदगी बेहतर करें.

हमास ने क्या कहा?

हमास ने जवाब में आरोप लगाया कि नेतन्याहू इस जंग का इस्तेमाल अपने 'निजी और चरमपंथी विचारधारा' को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं. बयान में कहा गया,'संघर्ष को बढ़ाने की नेतन्याहू की योजना यह दिखाती है कि वह बंधकों से छुटकारा पाना और उन्हें अपने निजी हितों के लिए क़ुर्बान करना चाहते हैं.'

ग़ौरतलब है कि जंग की शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को हुई थी, जब हमास ने इसराइल पर अचानक हमला किया, जिसमें करीब 1,200 लोग मारे गए और 251 बंधक बना लिए गए. जिसके बाद अब तक गाजा में 60 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. मरने वालों में भारी तादाद औरतों और बच्चों की है.

अब तक अधिकांश बंधकों को युद्धविराम समझौतों के तहत रिहा कराया जा चुका है, लेकिन करीब 50 अब भी गाज़ा में हैं. इसराइल का मानना है कि इनमें से लगभग 20 ज़िंदा हैं. रॉयटर्स के मुताबिक, एक इसराइली अधिकारी ने बताया कि सरकार गाज़ा के उन इलाक़ों में मिलिट्री ऑपरेशन्स को बढ़ाने की तैयारी कर रही है, जो अभी इसराइल के कब्ज़े में नहीं हैं. यह योजना धीरे-धीरे लागू की जाएगी, ताकि हमास पर दबाव बढ़ाया जा सके.

