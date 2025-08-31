Yemen के प्रधानमंत्री की मौत के बाद क्या बोले हूती? हमले की दी पूरी जानकारी
Yemen के प्रधानमंत्री की मौत के बाद क्या बोले हूती? हमले की दी पूरी जानकारी

Yemen: यमन के हूती विद्रोहियों के प्रधानमंत्री को इजराइल ने एक हमले में मार गिराया है. यह अटैक एक मीटिंग के दौरान हुआ, उस वक्त कमरे में कई मंत्री बैठे थे. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Aug 31, 2025, 10:01 AM IST

Yemen के प्रधानमंत्री की मौत के बाद क्या बोले हूती? हमले की दी पूरी जानकारी

Yemen: यमन के हूती विद्रोहियों ने इस बात की तस्दीक की है कि उनके प्रधानमंत्री अहमद ग़ालिब नासिर अल-रहावी इस हफ्ते इज़राइल के हवाई हमले में मारे गए. हूती ग्रुप ने कहा कि गुरुवार को राजधानी सना में हुए हमले में सीनियर अधिकारी भी मारे गए हैं.

इजराइली सेना का दावा

इज़राइली सेना (IDF) ने दावा किया कि उसके लड़ाकू विमानों ने सना इलाके में हूती नेताओं की एक बैठक को निशाना बनाया और रहावी सहित कई टॉप लीडर्स को खत्म कर दिया. हालांकि ये बात सामने नहीं आई है कि कुल कितने नेताओं की मौत हुई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल काफी वक्त से सेंध में था कि कब ऐसा मौका आए, जिसका वह भरपूर फायदा उठा सके.

कई मंत्रियों की मौत

सऊदी अरब की समाचार वेबसाइट अल-हदथ के मुताबिक, हमले में हूती सरकार के विदेश मंत्री, न्याय मंत्री, युवा और खेल मंत्री तथा सामाजिक मामलों व श्रम मंत्री की मौत हुई है. हूती राष्ट्रपति महदी अल-मशात के दफ़्तर ने कि इजराइल के जरिए किए गए इस हमले में कई दूसरे मंत्री भी घायल हुए हैं.

यमन के राजनेता और सैन्य अधिकारी महदी अल-मशात, जो हूतियों की सर्वोच्च राजनीतिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, उन्होंने कहा, "हम बदला लेंगे, और जीत हासिल करेंगे."  अल-मशात ने यह भी कहा कि हूती हमारे सशस्त्र बलों के निर्माण और उनकी क्षमताओं को विकसित करने के रास्ते को जारी रखेंगे. उनका साफ कहा था कि वह गाजा के लोगों का साथ इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले हैं.

कौन संभालेगा पद?

हमले के बाद हूती उप-प्रधानमंत्री मुहम्मद अहमद मिफ्ताह को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है. गाज़ा युद्ध शुरू होने के बाद से हूती विद्रोही लगातार इज़राइल पर मिसाइल दाग रहे हैं और लाल सागर व अदन की खाड़ी में कमर्शियल शिप्स को निशाना बना रहे हैं. उनका कहना है कि वे फ़िलिस्तीनियों के समर्थन में यह कार्रवाई कर रहे हैं.

