Gaza: क्या कहता है ट्रंप का नया सीजफायर प्रस्ताव? राष्ट्रपति बोले, जल्द आएंगे बंधक वापस
Trump on Hamas: डोनाल्ड ट्रंप ने बीते रोज हमास को वॉर्निंग दी थी और अब उन्होंने कहा है कि वह इंतेजार कर रहे हैं कि कब डील होगी. हालांकि, ये डील होना आसान नहीं है, क्योंकि हमास के सामने जो प्रस्ताव रखा गया है उसमें धोखे की बू आ रही है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 08, 2025, 09:24 AM IST

Trump on Hamas: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को संकेत दिया कि गाज़ा को लेकर एक समझौता जल्द हो सकता है, जिससे हमास के कब्जे में मौजूद सभी बंधकों की रिहाई हो सकेगी. न्यूयॉर्क से लौटने के बाद पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा,"हम एक ऐसे समाधान पर काम कर रहे हैं जो बहुत अच्छा हो सकता है. आप जल्द इसके बारे में सुनेंगे. हम कोशिश कर रहे हैं कि यह खत्म हो, और बंधक वापस आएं. हालांकि, ट्रंप ने इस बारे में ज्यादा जानकारी देने से इंकार कर दिया.

रविवार को दी थी वॉर्निंग

रविवार को ही ट्रंप ने हमास को वॉर्निंग दी थी कि वह उनके समझौते की शर्तें कबूल करे. उन्होंने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा,"इज़रायल ने मेरी शर्तें कबूल कर ली हैं. अब समय है कि हमास भी स्वीकार करे. मैंने हमास को चेतावनी दी है. यह मेरी आखिरी चेतावनी है, अब कोई और नहीं होगी."

हमास ने दी प्रतिक्रिया

हमास ने बाद में बयान जारी कर कहा कि उसे अमेरिकी पक्ष की कुछ पहल मध्यस्थों के जरिए मिली हैं और उन पर चर्चा की जा रही है. संगठन ने साथ ही अपनी इस स्थिति को दोहराया कि वह सभी बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है, बशर्ते जंग साफ तौर पर खत्म हो और इज़रायली सेना पूरी तरह गाज़ा से हटे.

क्या कहता है ट्रंप का प्रस्ताव

इज़रायली मीडिया चैनल N12 ने शनिवार को रिपोर्ट किया था कि ट्रंप ने हमास के सामने नया सीजफायर प्रस्ताव रखा है. इसके तहत, युद्धविराम के पहले दिन हमास बाकि बचे 48 बंधकों को रिहा करेगा. बदले में, इज़रायल हजारों फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा. इसी दौरान युद्ध खत्म करने को लेकर बातचीत होगी.

जानकारों का मानना है कि हमास के बंधकों को छोड़े के बाद हमास के पास कुछ प्रेशर बनाने के लिए नहीं बचेगा और इजराइल जंग खत्म करने पर बातचीत न करते हुए हमलों और भयानक तौर पर बढ़ा देगा. जिससे गाजा में ताबड़तोड़ मौतें होंगी. अभी इजराइल पर हमलों में बंधकों की मौत होने का प्रेशर है, जिस वजह से वह काफी सतर्क रहकर हमले कर रहा है.

