Gaza के लिए नए सीजफायर प्रस्ताव में क्या है, जिसके लिए राज़ी है हमास?

Zee SalaamIsrael Hamas War

Gaza Ceasefire Deal: गाजा में सीजफायर को लेकर बातचीत जारी है, नए प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया है. हालांकि अभी इजराइल ने इस पर अपनी मंजूरी नहीं दी है. आखिर इस प्रस्ताव में क्या है? आइये जानते हैं.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Aug 20, 2025, 07:59 AM IST

Gaza Ceasefire Deal: हमास ने कहा है कि उसने अरब के मीडिएटर्स के जरिए किए गए सीजफायर प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है. यह प्रस्ताव गाज़ा में चल रहे 22 महीने लंबे युद्ध को रोकने के लिए पेश किया गया है, जो 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इज़राइल पर हमले के बाद शुरू हुआ था. इज़राइल ने अब तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया है और कहा है कि वह अब भी हमास को हराने के लिए प्रतिबद्ध है.

मिस्र और क़तर ने किया  प्रस्ताव तैयार

यह ताज़ा प्रस्ताव मिस्र और क़तर ने तैयार किया है. इसमें पहले वाले अमेरिकी प्रस्ताव की तुलना में मामूली बदलाव किए गए हैं, जिसे इज़राइल ने कबूल किया था. मिस्र और हमास अधिकारियों के मुताबिक इसमें 60 दिन का सीजफायर शामिल है, कुछ बंधकों की रिहाई के बदले सैकड़ों फिलिस्तीनी क़ैदियों की रिहाई, गाज़ा में बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता की आपूर्ति और स्थायी युद्धविराम पर बातचीत का प्रावधान है.

वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोमवार को इजराइल की भाषा बोलते दिखाई दिए. सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि हमास को हराना और तबाह करना ज़रूरी है ताकि बचे हुए बंधकों की रिहाई हो सके।.

क्या कहता है नया गाजा सीजफायर प्रस्ताव?

प्रस्ताव के मुताबिक, 60 दिन के सीजफायर के दौरान इज़राइली सेना गाज़ा के अंदर 800 मीटर तक एक बफर ज़ोन तक पीछे हट जाएगी. ट्रंप के मध्य-पूर्व दूत स्टीव विटकॉफ़ ने 1,500 मीटर का प्रस्ताव दिया था, जबकि हमास ने 600 मीटर का सुझाव दिया था.

हमास 10 ज़िंदा बंधकों और 18 मरने वालों की लाशों को फेजवाइज छोड़ेगा, जिसके बदले में इज़राइल 1,700 फिलिस्तीनी क़ैदियों को रिहा करेगा, जिनमें 200 उम्रकैद की सज़ा पाए लोग भी शामिल हैं. अब भी 50 बंधक गाज़ा में हैं, जिनमें से इज़राइल का कहना है कि लगभग 20 ज़िंदा हैं.

गाज़ा में सप्लाई में इज़ाफा

इस प्रस्ताव में यह भी है कि इज़राइल रोज़ाना 600 ट्रक मानवीय सहायता गाज़ा भेजने की इजाज़त देगा. यह पहले की तुलना में बड़ी बढ़ोतरी होगी और गाज़ा में भुखमरी जैसी हालात को रोकने में मदद मिलेगी. इसी साल की शुरुआत में सीजफायर के दौरान इज़राइल ने इतनी ही मदद की इजाज़त दी थी.

इजराइल अपनी बात पर है अड़िग

इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वह अस्थायी संघर्षविराम को बंधकों की रिहाई के लिए मंज़ूर करेंगे, लेकिन जंग तब तक नहीं रोकेंगे जब तक हमास पूरी तरह तबाह और निहत्था नहीं हो जाता. उन्होंने यह भी कहा कि इसके बाद भी इज़राइल गाज़ा पर कंट्रोल बनाए रखेगा और फिलिस्तीनियों के अपनी मर्जी से पलायन करने की इजाज़त देगा. हालांकि इसे फिलिस्तीनी जबरन विस्थापन मान रहे हैं.

इज़राइल के हमलों में अब तक गाज़ा में 62,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, गाज़ा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इन मरने वालों में लगभग आधे महिलाएं और बच्चे हैं.  लगभग दो साल के युद्ध में हमास को भारी नुकसान हुआ है। इसके अधिकांश शीर्ष नेता मारे जा चुके हैं, रॉकेट भंडार तबाह हो चुके हैं और इज़राइल ने सुरंगों और अन्य सैन्य ढांचों के ख़ात्मे का दावा किया है.

इज़राइली सेना का कहना है कि अब वह गाज़ा का 75% हिस्सा कंट्रोल करती है. हमास और उसकी सरकार के बचे-खुचे लोग गाज़ा सिटी, पुराने शरणार्थी कैंपों और समुद्री किनारे स्थित मुवास्सी टेंट कैंप में सीमित हैं.

Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं.

