Hamas: कौन था मोहम्मद सिनवार, जिसकी इजराइल ने गाजा में की हत्या
Israel Hamas War

Hamas: कौन था मोहम्मद सिनवार, जिसकी इजराइल ने गाजा में की हत्या

Hamas Chief Killed: इज़राइल ने हमास के चीफ मोहम्मद सिनवार की हत्या कर दी है. यह हत्या ऐसे वक्त पर हुई है, जब आईडीएफ ने गाजा में हमलों को तेज किया हुआ है, ताकि कब्जा किया जा सके.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Aug 31, 2025, 08:22 AM IST

Hamas: कौन था मोहम्मद सिनवार, जिसकी इजराइल ने गाजा में की हत्या

Hamas Chief Killed: इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है और इस बीच खबर है कि फ़िलिस्तीनी संगठन हमास के चीफ मोहम्मद सिनवार की इजराइली हमले में मौत हो गई है. इस बात की तस्दीक खुद संगठन ने की है. यह घोषणा उस दावे के महीनों बाद आई है जिसमें इज़राइल ने कहा था कि उसने मई में एक हवाई हमले में सिनवार को मार गिराया था.

हमास ने नहीं दी अधिक जानकारी

हमास ने उनकी मौत के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी, लेकिन संगठन ने मोहम्मद सिनवार की तस्वीरें अन्य नेताओं के साथ साझा कीं और उन्हें 'शहीद' करार दिया है.

कौन था मोहम्मद सिनवार

मोहम्मद सिनवार, हमास के सीनियर लीडर यह्या सिनवार के छोटा भाई था. यह्या सिनवार ने 7 अक्टूबर 2023 को इज़राइल पर हुए हमले की योजना बनाने में अहम भूमिका निभाई थी और लगभग एक साल बाद इज़राइल के साथ मुठभेड़ में मारा गया था. भाई की मौत के बाद मोहम्मद सिनवार को संगठन में ऊंचा दर्जा मिला था.

कौन होगा अब हमास का चीफ

अब उनकी मौत की पुष्टि के बाद, उनके करीबी सहयोगी इज़्ज़ अल-दीन हद्दाद को हमास की सैन्य शाखा का नेतृत्व सौंपा जाएगा. हद्दाद इस समय उत्तरी गाज़ा में संगठन की गतिविधियों की कमान संभाल रहे हैं और अब पूरे गाज़ा पट्टी में सैन्य अभियानों की ज़िम्मेदारी उन्हीं पर होगी.

बता दें, इजराइल ने गाजा पर कब्जा करने का पूरा प्लान तैयार किया हुआ है. उसने अपने मिलिट्री ऑपरेशन तेज कर दिए हैं. हालांकि, जानकार लगातार नेतन्याहू को  आगह कर रहे हैं कि अगर वह ऐसा करते हैं तो इसमें बंधकों की जान जा सकती है.

उधर हमास ने कहा है कि बंधक वॉर जोन में मौजूद होंगे, जहां उनके लड़ाके इजराइली सेना से जंग लड़ेंगे. वह वह सभी कुछ फेस करेंगे तो लड़ाके करते हैं. हालांकि, संगठन ने कहा कि वह उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करेगा.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

