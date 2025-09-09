कौन है हमास का वो लीडर, जिसे मारने के लिए इजरायल ने कतर में की भीषण बमबारी
कौन है हमास का वो लीडर, जिसे मारने के लिए इजरायल ने कतर में की भीषण बमबारी

Who Khalil al Hayya: कतर में गाजा सीजफायर वार्ता के बीच इजरायल ने हमास नेताओं पर हमला किया. खालिल अल-हया सुरक्षित रहे, लेकिन उनके बेटे हुमाम और एक सीनियर सहायक की मौत हो गई. हमले में तीन गार्ड भी मारे गए.

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Sep 09, 2025, 10:29 PM IST

कौन है हमास का वो लीडर, जिसे मारने के लिए इजरायल ने कतर में की भीषण बमबारी

Who Khalil al Hayya: कतर में गाजा सीजफायर पर चल रही बातचीत के बीच इजरायल ने भारी बमबारी की है. इस हमले में खलील अल-हया और अन्य हमास नेताओं की हत्या की कोशिश नाकाम हो गई. लेकिन खालिल अल-हया के बेटे हुमाम अल-हया और उनके एक सीनियर सहायक की मौत हो गई है. इसके अलावा तीन गार्डों की भी मौत हुई है. बाकि नेता गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिनका इलाज चल रहा है. यह जानकारी हमास के राजनीतिक ब्यूरो सदस्य सुहैल अल-हिंदी ने अल-जजीरा को दी है.

यह हमला ऐसे समय में हुआ है जिस वक्त  हमास के नेता ट्रंप के सीजफायर प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे. इस हमले से यह स्पष्ट हुआ कि फिलिस्तीनी संगठन पर इज़राइल की कार्रवाई लगातार तेज हो रही है और हमास के उच्च अधिकारियों को बार-बार निशाना बनाया जा रहा है. ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि कौन है खालिल अल-हया जिनको इजरायल मारना चाहता है.

हमास में अल-हया का सफर
खालिल अल-हया का जन्म 1960 में गाजा में हुआ. वे 1987 में हमास के गठन के समय से ही संगठन का हिस्सा रहे हैं. संगठन में उनके अनुभव और कूटनीतिक कौशल ने उन्हें प्रमुख नेता बना दिया. पिछले साल, जब हमास के सीनियर लीडर इस्माइल हनिया और याह्या सिनवार की हत्या हुई, तब अल-हया ने संगठन में और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. आज वो हमास के शीर्ष वार्ता समूह में शामिल हैं और शांति वार्ता एवं सीजफायर वार्ताओं में प्रमुख नेता की भूमिका निभा रहे हैं. 

परिवार पर हमलों का दर्द
खलील अल-हया ने अपने जीवन में कई व्यक्तिगत त्रासदियों का सामना किया. 2007 में गाजा शहर के सेजायेह इलाके में उनके परिवार के घर पर एक इजरायली हवाई हमला हुआ, जिसमें उनके कई रिश्तेदार मारे गए. इसके अलावा, 2014 में हमास और इज़रायल के बीच युद्ध के दौरान उनके सबसे बड़े बेटे उसामा अल-हया का घर एक बमबारी में मौत हो गई, जिसमें उसामा, उनकी पत्नी और तीन बच्चे मारे गए. उस समय खलील अल-हया घर पर मौजूद नहीं थे. इन हमलों ने उनके परिवार को गहरा आघात पहुंचाया और उनके संघर्ष को और भी व्यक्तिगत बना दिया.

हमास में राजनीतिक और रणनीतिक भूमिका
अल-हया की भूमिका सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं है. वे दोहा में आधारित होकर अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में भी सक्रिय हैं. अरब और इस्लामी देशों के साथ हमास के संबंधों को मजबूती प्रदान करने में उनकी भूमिका अहम है. उनकी कूटनीतिक गतिविधियां संगठन को राजनीतिक और वित्तीय समर्थन दिलाने में मदद करती हैं.

Zee Salaam Web Desk

Who Khalil al HayyaKhalil al-Hayya Targeted

