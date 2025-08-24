Gaza में ऊंची इमारतों को क्यों तोड़ना चाहती है इजराइली सेना?

Gaza News: इज़रायली सेना ग़ाज़ा शहर में बची हुई ऊंची इमारतों को भी गिराने का प्लान बना रही है. इस कदम को गाज़ा शहर पर दोबारा कब्ज़ा करने की रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है. इसके साथ ही रफ़ा और खान यूनुस के दक्षिणी इलाकों में भी बड़े पैमाने पर तबाही की नीति अपनाई गई है.

गाजा पर कब्जे का प्लान

अख़बार येदियोत अहरोनोत के मुताबिक, गाज़ा शहर पर होने वाला अगला हमला अरबात गिदओन नाम के एक पुराने मिलिट्री ऑपरेशन की तरह होगा. इस प्लान में गाज़ा शहर के चारों तरफ नए मिलिट्री रूट्स का निर्माण और मौजूद इमारतों को बड़े स्तर पर गिराने की तैयारी की जा रही है. हाल ही में रफ़ा और खान यूनुस में भी ऐसा ही किया गया था.

इमारतों को ढहाया

रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्वी खान यूनुस में इज़रायली पैराट्रूपर्स ब्रिगेड ने 2,000 से ज्यादा इमारतों को गिरा दिया है. इन इमारतों का इस्तेमाल कथित तौर पर लड़ाकों के जरिए या सुरंगों तक पहुंच के लिए किया जा रहा था. गाज़ा शहर की भौगोलिक और शहरी बनावट इसे एक अलग चुनौती बनाती है. शहर के पश्चिमी हिस्सों में अभी भी 10 से 15 मंज़िला ऊंची इमारतें मौजूद हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि इन ऊंची इमारतों को तबाह करने के लिए भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और इंजीनियरिंग उपकरणों की जरूरत होगी.

इजराइल ने जमीनी हमले का प्लान बनाया है और सितंबर के बीच में गाजा को हड़पने के लिए कार्रवाई शुरू हो जाएगी. इस हमले के दौरान ग़ाज़ा के लगभग 10 लाख लोगों को दक्षिण की ओर विस्थापित किया जाएगा. यह एक जटिल काम होगा और इसमें युनाइडेट नेशन्स की मदद की जरूरत होगी.

हजारों रिजर्व सैनिकों को बुलाया गया

अख़बार ने बताया कि हज़ारों रिज़र्व सैनिकों को सेवा में बुलाया गया है और इनमें से कुछ सितंबर की शुरुआत में ड्यूटी पर तैनात हो सकते हैं. इससे पहले शुक्रवार को इज़रायल के रक्षा मंत्री योआव गैलांट ने कहा था कि उन्होंने ग़ाज़ा शहर पर कब्ज़ा करने के लिए सेना की योजनाओं को मंज़ूरी दे दी है. उन्होंने चेतावनी दी कि ग़ाज़ा शहर को भी रफ़ा और बेइत हनून जैसा ही हश्र झेलना पड़ सकता है.

गौरतलब है कि 8 अगस्त को इज़रायली सरकार ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ग़ाज़ा पर धीरे-धीरे कंट्रोल पाने के प्लान को मंज़ूरी दे दी थी. इस प्लान में पांच अहम बिंदु शामिल हैं:

1. हमास को पूरी तरह से निरस्त्र करना

2. सभी बंधकों की वापसी (जिंदा या मृत)

3. ग़ाज़ा से सभी हथियारों को हटाना

4. ग़ाज़ा पर इज़रायली सेना का नियंत्रण सुनिश्चित करना

5. हमास या फिलीस्तीनी अथॉरिटी के बिना एक वैकल्पिक नागरिक प्रशासन की स्थापना करना.