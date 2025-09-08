गाजा पर इजरायल का कब्जा प्लान, ट्रंप की फाइनल चेतावनी और ईरान की एंट्री से सुलग उठा मिडिल ईस्ट

Israel Gaza War 2025: इजरायल गाजा में नरसंहार कर रहा है. एक तरफ इज़रायली सेना पूरे गाज़ा पर कब्ज़ा करने की तैयारी कर रही है. वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अंतिम चेतावनी और ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई का बयान इस संघर्ष को और खतरनाक दिशा में ले जा रहा है.

पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को साफ कर दिया कि अंतरराष्ट्रीय आलोचनाओं का उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा. उनका कहना है कि वह अपने दुश्मनों पर जीत को किसी भी तरह की मीडिया छवि से अधिक अहम मानते हैं. नेतन्याहू ने कहा कि अगर उन्हें दुश्मनों पर जीत और दुनिया की मीडिया में अच्छी बातें लिखे जाने में से किसी एक को चुनना हो, तो वह बिना हिचक जीत को चुनेंगे.

गाजा में भारी तबाही

अक्टूबर 2023 से जारी इस युद्ध ने गाज़ा को लगभग खंडहर बना दिया है. संयुक्त राष्ट्र की हंगर मॉनिटर एजेंसी ने हाल ही में गाज़ा को अकालग्रस्त घोषित किया. अब तक 64,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे बड़ी संख्या में शामिल हैं. लाखों लोग विस्थापन झेल रहे हैं.

ट्रंप की ‘फाइनल वार्निंग’

वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा युद्ध को लेकर हमास को ‘अंतिम चेतावनी’ दी है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर लिखा कि अगर हमास अब भी युद्ध खत्म करने के लिए तैयार नहीं होता, तो इसके गंभीर नतीजे होंगे. ट्रंप ने यह भी कहा कि “सभी चाहते हैं कि बंधक वापस आएं और जंग खत्म हो.” उनके मुताबिक, इज़रायल उनकी शर्तें मान चुका है और अब हमास को भी मानना होगा. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह आखिरी चेतावनी है, इसके बाद कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा.

ईरान का कड़ा रुख

ट्रंप की इस चेतावनी के कुछ ही घंटों बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई का बयान सामने आया. उन्होंने मुस्लिम और गैर-मुस्लिम देशों से अपील की कि वे इज़रायल के साथ अपने सभी राजनीतिक और व्यापारिक रिश्ते तोड़ दें. उनका कहना है कि इज़रायल बड़े अपराध और विनाशकारी हमले कर रहा है और इसके खिलाफ आर्थिक और कूटनीतिक दबाव ज़रूरी है. खामेनेई ने स्पष्ट किया कि जो देश इस मामले में चुप हैं, उन्हें निष्क्रिय माना जाएगा. उनका कहना था कि अमेरिका का समर्थन होने के बावजूद इज़रायल को रोका जा सकता है, बशर्ते दुनिया एकजुट हो.

क्या खामेनेई–नेतन्याहू आमने-सामने आएंगे?

अब हालात बेहद नाज़ुक हैं. एक तरफ नेतन्याहू गाज़ा पर कब्ज़ा पूरा करने की रणनीति बना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर खामेनेई का बयान और ईरान की संभावित सक्रिय भागीदारी इस युद्ध को एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष में बदल सकती है. अगर ईरान सीधे तौर पर इसमें शामिल होता है तो इज़रायल और ईरान आमने-सामने आ सकते हैं. यह सिर्फ गाज़ा युद्ध तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे पश्चिम एशिया में तनाव और हिंसा को जन्म दे सकता है.