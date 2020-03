Cororna virus ईरान से 58 कश्मीरियों को लेकर गाज़ियाबाद पहुंचा एयरफोर्स का तय्यारा

नई दिल्ली: चीन के वुहान शहर से शुरू हुए कोरोना वायरस ने दुनिया भर में अपने पांव पसार लिए हैं. अब तक इससे करीब 4 हज़ार लोगों की मौत हो चुकी है. इसी बीच हिंदुस्तान ने ईरान में फंसे कश्मीरियों का रेस्क्यू कर लिया है और 58 लोगों का पहला जत्था गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंच गया है. जानकारी के मुताबिक, ईरान में क़रीब दो हजार हिंदुस्तानी रह रहे हैं.

External Affairs Ministers S Jaishankar: First batch of 58 Indian pilgrims being brought back from Iran. IAF C-17 Globemaster has taken off from Tehran & is expected to land soon in Hindon Air Force Station (in Ghaziabad). pic.twitter.com/Wcvms70fmU

पहले जत्थे के हिंदुस्तान पहुंचने के बाद उन्होंने ट्वीट कर ईरान में मौजूद हिंदुस्तानी सिफारतखाने और चुनौती भरे हालात में काम कर रही भारतीय मेडिकल टीम का शुक्रिया अदा किया है. उन्होंने ईरानी अफसरों की भी सराहना की. साथ ही यह भी बताया कि वहां फंसे दीगर हिंदुस्तानियों को भी वापस लाने पर काम चल रहा है.

Thanks to the efforts of our Embassy @India_in_Iran and Indian medical team there, operating under challenging conditions. Thank you @IAF_MCC. Appreciate cooperation of Iranian authorities.

We are working on the return of other Indians stranded there.

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) March 10, 2020