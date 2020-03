अचानक जम्मू-कश्मीर दौरे पर पहुंचे एस जयशंकर, ईरान में फंसे तलबा के एहलेखाना से की मुलाकात

खालिद हुसैन/नई दिल्ली: वज़ीरे खार्जा एस जयशंकर (S Jaishankar) पीर को अचानक जम्मू-कश्मीर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने ईरान में कोरोनावयरस में फंसे बच्चों के एहलेखाना से मुलाकात की और उन्हें यकीन दिहानी कराई कि बच्चों को जल्द से जल्द हिंदुस्तान लाया जाएगा.

अफसरों ने बताया कि ईरान में फंसे कश्मीरी तलबा और कोम शहर में फंसे जायरीन के अहलेखाना ने मरकज़ से जल्द से जल्द उन्हें वापस लाने का मुतालिबा किया था और वज़ीरे खार्जा जयशंकर ने आज डल झील के किनारे बसे कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्वेंशन कॉम्पलेक्स में तलबा के एहलेखाना से मुलाकात की.

Met in #Srinagar the families of Indian students in #Iran. Assured them that our Embassy @India_in_Iran is monitoring their welfare. We are committed to facilitating their early return to India. pic.twitter.com/etNFc1pAsc — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) March 9, 2020

इससे पहले इतवार को एस जयशंकर ने ट्वीट कर कहा था कि ईरान से हिंदुस्तानियों को वापस लाने के लिए कोशिशें जारी हैं. स्क्रीनिंग का अमल शुरू किया जा चुका है और दीगर तैयारियों को लेकर ईरानी अफसरों से बात-चीत की जा रही है. उन्होंने लिखा कि ईरान में हिंदुस्तानी हाईकमीशन इस बारे में संजीदगी से काम कर रहा है.

Our Emb @India_in_Iran continues to maintain close contact w Indian fishermen in #Iran.No case of #COVID19 reportd among them. Ensuring tht they hv adequate supplies. Will continue to monitor their welfare.@vijayanpinarayi @vijayrupanibjp @CMOTamilNadu @ShashiTharoor @mkstalin — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) March 8, 2020

जयंशकर ने एक दीगर ट्वीट में कहा कि हिंदुस्तानी हाईकमीशन ईरान में हिंदुस्तानी मछुआरों से लगातार राब्ते में हैं और अब तक उनके दरमियान कोरोनावायरस का कोई भी मामला सामने नहीं आया है. हम उनकी ज़रूरियात को यकीनी बना रहे हैं और उनके फलाह व बहबूद की निगरानी जारी रखेंगे.

Efforts underway for return of Indian pilgrims in Qom #Iran.Screening process has started & follow up arrangements are being discussed with Iranian authorities. This is top priority & Embassy team @india_in_iran is fully engaged on this@PawarSpeaks @ghulamnazad @DrJitendraSingh https://t.co/ROB1i8kD3P — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) March 8, 2020

बता दें कि कोरोना बायरस से दुनिया भर में ईरान में चीन के बाद सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं. यहां लगभग 90 लोग इस वायरस के चलते अपनी ज़िंदगी खो चुके हैं.