हिंदुस्तान के ऐतराज़ के बावजूद दिल्ली फसादात पर ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने दी नसीहत

नई दिल्ली: दिल्ली फसादाद पर इस्लामिक मुल्क ईरान ने हिंदुस्तान को नसीहत देने की कोशिश की है. ईरान के सुप्रीम मज़हबी लीडर अयातुल्ला खामनेई ने हिदुस्तानी हुकूमत से अपील की है कि वो मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद को रोके.

ईरान के सबसे बड़े मजहबी रहनुमा अयातुल्लाह अली खामनेई ने हिन्दुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ हो रहे हमलों पर तश्वीश का इज़हार करते हुए कहा सूरतेहाल न सुधरने पर हिन्दुस्तान आलम-ए-इस्लाम में अलग-थलग पड़ सकता है, दिल्ली में हुए फिरकावाराना फसाद से दुनिया भर के मुसलमान रंजीदा हैं. खामनेई ने ट्वीट कर कहा है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के क़त्लेआम पर दुनियाभर के मुसलमानों का दिल दुखी है.

हुकूमत-ए-हिंद को शिद्दत पसन्दों और उनकी जमाअतों पर रोक लगाई चाहिए. इस्लामी दुनिया की जानिब से हिंदुस्तान को अलग-थलग किए जाने से बचने के लिए मुसलमानों के खिलाफ़ होने वाले फसादात को बंद करना चाहिए. ईरान की सलामती और खार्जा पालिसी से जुड़े मामलों का फैसले लेने वाले खामनेई ने अंग्रेजी, उर्दू, फारसी और अरबी में ट्वीट किए हैं. साथ में एक बच्चे की तस्वीर भी पोस्ट की गई है, जो फसाद में मारे गए अपने वालिद की लाश को देख कर रो रहा है. खामनेई ने अपने ट्वीट में हैशटैग इंडियन मुस्लिम इन डेंजर का भी इस्तेमाल कर किया है.

The hearts of Muslims all over the world are grieving over the massacre of Muslims in India. The govt of India should confront extremist Hindus & their parties & stop the massacre of Muslims in order to prevent India’s isolation from the world of Islam.#IndianMuslimslnDanger

