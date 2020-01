जम्मू कश्मीर : सिक्योरिटी फोर्सिज़ और मिलिटेंट्स के बीच तसादुम, 3 मिलिटेंट हलाक

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) के नगरोटा में हुए दहशतगर्द हमले में एक पुलिस अहलकार जख्मी हो गया और सिक्योरिटी फोर्सेज़ और दहशतगर्दों के बीच हुई तसादुम में एक दहशतगर्द मारा भी मारा गया।गौरतलब है दहशतगर्दों ने टोल प्लाजा में चेकिंग के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज़ के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी थी।फिलहाल फायरिंग के बाद जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाइवे को बंद कर दिया गया है। मुठभेड़ अभी भी जारी है।

कब शुरू हुआ तसादुम

जम्मू श्रीनगर हाइवे के एक टोल प्लाज़ा के पास जुमें की सुबह दहशतगर्द ट्रक पर सवार होकर जम्मू से श्रीनगर जा रहे थे । सिक्योरिटी फोर्सेज़ ने जब ट्रक को चेकिंग के लिए रोका तो दहशतगर्दों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, पुलिस सिक्योरिटी की जवाबी कार्रवाई में अब तक 3 दहशतगर्दों के मारे जाने की ख़बर है..एनकाउंटर अभी भी जारी है.

जम्मू-कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा, 'ये आतंकी नए घुसपैठिए संगठन का हिस्सा थे और श्रीनगर जा रहे थे। इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि इन्होंने कठुआ, हीरानगर सीमा से घुसपैठ किया है।' गिरफ्तार हुए 19 साला एक दहशतगर्द से पुलिस पूछताछ कर रही है.

DGP J&K Police, Dilbagh Singh to ANI: These terrorists were a newly infiltrated group and were on their way to Srinagar. It is suspected that they infiltrated from Kathua, Hiranagar border. Investigation is on. https://t.co/bnQF5bbfiV pic.twitter.com/WMrOuTIFd1

— ANI (@ANI) January 31, 2020