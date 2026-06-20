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Kashmir News: 11 साल की बच्ची ने कर दिखाया कमाल, F1 अकादमी में मिली जगह

Kashmir News: जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर की 11 साल की कार्ट रेसिंग स्टार अतीका मीर का चयन प्रतिष्ठित F1 अकादमी के "डिस्कवर योर ड्राइव" डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए हुआ है. अतीका ने बताया कि उन्हें रेसिंग की प्रेरणा अपने पिता से मिली, जो भारत के पहले नेशनल कार्टिंग चैंपियन रह चुके हैं.

Written ByTauseef Alam
Published: Jun 20, 2026, 11:50 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 11:55 AM IST
Kashmir News: 11 साल की बच्ची ने कर दिखाया कमाल, F1 अकादमी में मिली जगह

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम वर्तमान में Zee Media में Sub Editor के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 5 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित Jamia Millia Islamia से स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की है. छात्र जीवन से ही सामाजिक, राजनीतिक और जनसरोकार से जुड़े मुद्दों में उनकी गहरी रुचि रही, जिसने उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित किया.

तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में कार्य करते हुए पत्रकारिता की बारीकियों को करीब से समझा और ग्राउंड रिपोर्टिंग का व्यापक अनुभव हासिल किया. उन्होंने दिल्ली के चर्चित CAA-NRC आंदोलन सहित कई महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं की जमीनी रिपोर्टिंग की.

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