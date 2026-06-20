/Kashmir News: 11 साल की बच्ची ने कर दिखाया कमाल, F1 अकादमी में मिली जगह

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Kashmir News: जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की 11 साल की कार्ट रेसिंग स्टार अतीका मीर ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है. अतीका का चयन प्रतिष्ठित फॉर्मूला 1 अकादमी के "डिस्कवर योर ड्राइव" डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए हुआ है. अतीका मीर ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए बताया कि उनकी रेसिंग यात्रा की शुरुआत उनके पिता से प्रेरित होकर हुई. उन्होंने कहा कि उनके पिता पहले फॉर्मूला एशिया ड्राइवर और भारत के पहले नेशनल कार्टिंग चैंपियन रह चुके हैं. बचपन से ही उन्होंने अपने पिता को रेसिंग करते देखा और वहीं से उनके मन में भी रेसिंग के प्रति रुचि पैदा हुई.
अतीका ने बताया, “मैं प्रोफेशनल गो-कार्टिंग करती हूं. मैंने इसकी शुरुआत अपने पिता से प्रेरित होकर की. मैंने उन्हें दुबई में रेस करते हुए देखा था और उसी समय मैंने तय कर लिया था कि मुझे भी इस खेल में आगे बढ़ना है. मैं अपनी फिटनेस पर काफी ध्यान देती हूं और अपनी ड्राइविंग स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए सिम्युलेटर पर नियमित अभ्यास करती हूं.” उन्होंने बताया कि उन्होंने साल 2021 में सिर्फ सात साल की उम्र में प्रोफेशनल तौर पर रेसिंग शुरू की थी. उस समय वह बैम्बिनो कैटेगरी में हिस्सा लेती थीं. लगातार मेहनत और शानदार प्रदर्शन के दम पर उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है.
अतीका के पिता ने जाहिर की खुशी
अतीका के पिता और पूर्व रेसिंग चैंपियन आसिफ मीर ने भी बेटी की उपलब्धियों पर खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि अतीका ने वैश्विक मोटरस्पोर्ट्स में ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं, जो बहुत कम खिलाड़ियों को हासिल होती हैं. उन्होंने बताया कि मोटरस्पोर्ट्स एक ऐसा खेल है जिसमें पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए अलग-अलग श्रेणियां नहीं होतीं. ऐसे में महिलाओं के लिए इस क्षेत्र में पहचान बनाना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है.
आसिफ मीर ने क्या कहा?
आसिफ मीर ने कहा, “अतीका जो कर रही हैं, वह ऐतिहासिक है. वह सिर्फ भारत या एशिया में ही नहीं, बल्कि यूरोप में भी लड़कों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही हैं और कई बार उन्हें पीछे छोड़ रही हैं. यूरोप की रेसिंग प्रतियोगिताएं दुनिया की सबसे कठिन प्रतियोगिताओं में गिनी जाती हैं, ऐसे में वहां अच्छा प्रदर्शन करना किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है.” उन्होंने बताया कि वह स्वयं भारत के पहले नेशनल कार्टिंग चैंपियन और फॉर्मूला एशिया सीरीज़ के वाइस-चैंपियन रह चुके हैं. उनका मानना है कि अतीका की सफलता भारतीय मोटरस्पोर्ट्स में नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा बनेगी.