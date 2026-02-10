तब्लीगी जमात के 12 लोगों की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट से जमानत, गुजरात बॉर्डर छोड़े गए

Rajasthan News: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में पुलिस ने तब्लीगी जमात से जुड़े 12 लोगों को हिरासत में लिया. बाद में सभी को कोर्ट ने जमानत दे दी. तब्लीगी जमात के सभी सदस्यों को बागीदौरा पुलिस स्टेशन इलाके में दर्ज शिकायत के आधार पर हिरासत में लिया गया था.

पुलिस के मुताबिक, शिकायत में आरोप लगाया गया था कि लगभग 13 लोगों का एक ग्रुप पिछले 10 दिनों से इलाके में घूम रहा था और ऐसी गतिविधियों में शामिल था जिससे पब्लिक ऑर्डर और शांति भंग हो रही थी. शिकायत के बाद लोकल पुलिस मौके पर पहुंची और 12 लोगों को हिरासत में ले लिया. कहा जा रहा है कि हिरासत में लिए गए लोग मूल रूप से गुजरात के गोधरा के रहने वाले हैं और खुद को तब्लीगी जमात का सदस्य बताते हैं.

'बिना इजाजत मस्जिद में रह रहे थे'

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, यह ग्रुप एक लोकल मस्जिद के पीछे रह रहा था. पूछताछ के दौरान, उन्होंने बताया कि उनका मकसद आने वाले रमजान महीने से पहले गांवों में इस्लाम के बारे में जागरूकता फैलाना था. हालांकि, पुलिस का आरोप है कि ग्रुप ने बिना पहले से इजाजत या सूचना के धार्मिक प्रचार शुरू कर दिया था. इसके अलावा, पुलिस ने पूछताछ के दौरान कुछ सदस्यों के व्यवहार पर भी चिंता जताई है. पुलिस का कहना है कि अभियान के दौरान नियमों का पालन नहीं किया गया और वे कथित तौर पर अधिकारियों के प्रति आक्रामक थे.

सभी छोड़ा गया गुजरात बॉर्डर

हिरासत में लिए जाने के बाद सभी 12 लोगों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें जमानत मिल गई. फिर पुलिस उन्हें गुजरात बॉर्डर तक ले गई और वहां छोड़ दिया. अधिकारियों के मुताबिक, इन लोगों के खिलाफ़ अभी कोई और कानूनी कार्रवाई की खबर नहीं है. इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए सैयद अक्सा नाम के एक व्यक्ति ने कहा कि कुछ राज्यों में धार्मिक गतिविधियों को लेकर स्थानीय नियम और सेंसिटिविटीज हैं, जिनका पालन किया जाना चाहिए.