Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3104368
Zee SalaamIndian Muslimतब्लीगी जमात के 12 लोगों की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट से जमानत, गुजरात बॉर्डर छोड़े गए

तब्लीगी जमात के 12 लोगों की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट से जमानत, गुजरात बॉर्डर छोड़े गए

Banswara Tablighi Jamaat News: बांसवाड़ा में एक शिकायत के बाद पुलिस ने तब्लीगी जमात से जुड़े 12 लोगों को हिरासत में लिया. कोर्ट से बेल मिलने के बाद उन्हें गुजरात बॉर्डर पर छोड़ दिया गया. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 10, 2026, 11:50 AM IST

Trending Photos

तब्लीगी जमात के 12 लोगों की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट से जमानत, गुजरात बॉर्डर छोड़े गए

Rajasthan News: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में पुलिस ने तब्लीगी जमात से जुड़े 12 लोगों को हिरासत में लिया. बाद में सभी को कोर्ट ने जमानत दे दी. तब्लीगी जमात के सभी सदस्यों को बागीदौरा पुलिस स्टेशन इलाके में दर्ज शिकायत के आधार पर हिरासत में लिया गया था.

पुलिस के मुताबिक, शिकायत में आरोप लगाया गया था कि लगभग 13 लोगों का एक ग्रुप पिछले 10 दिनों से इलाके में घूम रहा था और ऐसी गतिविधियों में शामिल था जिससे पब्लिक ऑर्डर और शांति भंग हो रही थी. शिकायत के बाद लोकल पुलिस मौके पर पहुंची और 12 लोगों को हिरासत में ले लिया. कहा जा रहा है कि हिरासत में लिए गए लोग मूल रूप से गुजरात के गोधरा के रहने वाले हैं और खुद को तब्लीगी जमात का सदस्य बताते हैं.

'बिना इजाजत मस्जिद में रह रहे थे'
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, यह ग्रुप एक लोकल मस्जिद के पीछे रह रहा था. पूछताछ के दौरान, उन्होंने बताया कि उनका मकसद आने वाले रमजान महीने से पहले गांवों में इस्लाम के बारे में जागरूकता फैलाना था. हालांकि, पुलिस का आरोप है कि ग्रुप ने बिना पहले से इजाजत या सूचना के धार्मिक प्रचार शुरू कर दिया था. इसके अलावा, पुलिस ने पूछताछ के दौरान कुछ सदस्यों के व्यवहार पर भी चिंता जताई है. पुलिस का कहना है कि अभियान के दौरान नियमों का पालन नहीं किया गया और वे कथित तौर पर अधिकारियों के प्रति आक्रामक थे.

Add Zee News as a Preferred Source

सभी छोड़ा गया गुजरात बॉर्डर
हिरासत में लिए जाने के बाद सभी 12 लोगों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें जमानत मिल गई. फिर पुलिस उन्हें गुजरात बॉर्डर तक ले गई और वहां छोड़ दिया. अधिकारियों के मुताबिक, इन लोगों के खिलाफ़ अभी कोई और कानूनी कार्रवाई की खबर नहीं है. इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए सैयद अक्सा नाम के एक व्यक्ति ने कहा कि कुछ राज्यों में धार्मिक गतिविधियों को लेकर स्थानीय नियम और सेंसिटिविटीज हैं, जिनका पालन किया जाना चाहिए. 

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

Rajasthan newsBanswara Tablighi Jamaat Newstablighi jamaat

Trending news

Rajasthan news
तब्लीगी जमात के 12 लोगों की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट से जमानत, गुजरात बॉर्डर छोड़े गए
UP News
मुस्लिम दोस्त साहिल से शादी चाहती थी आकांक्षा, हिंदू संगठन के ऐलान के बाद शादी रद्द
UP News
UP:अर्जुन की अर्थी को मुसलमानों ने दिया कंधा, हिंदू रीति-रिवाज से किया अंतिम संस्कार
okhla news
Delhi: ओखला के अली गांव में खौफ का माहौल, सीलिंग और तोड़-फोड़ से टूट गईं महिलाएं
Rampur News
आजम खान और उनके बेटे की रिहाई के लिए दिल्ली में हुंकार, जंतर मंतर पर उमड़ा हुजूम
kotdwar news
कोटद्वार के मोहम्मद दीपक को धमकी देने वाला उत्कर्ष पुलिस के सामने गिड़गिड़ाया
US Iran Talks Oman
क्या अमेरिका-ईरान जंग टलेगी या बढ़ेगा टकराव? आज अली लारीजानी पहुंच रहे हैं ओमान
Gaza News
Gaza के बच्चे अब खुली हवा में सांस ले पाएंगे? UAE और मिस्र ने उठाया बड़ा कदम
UP News
'PM संसद में सुरक्षित नहीं तो देश कैसे सुरक्षित?' अफजाल अंसारी का सरकार पर तंज
Uttar Pradesh news
शाही जामा मस्जिद विवाद में नया मोड़! कमेटी बनाम ट्रस्ट आमने-सामने, आरोपों की बौछार