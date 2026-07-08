/अपनी सरकार की तारीफ में मदरसों की बदनामी; बयान देकर घिरे मंत्री धर्मपाल सिंह

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नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश सरकार ने न सिर्फ वैधता के नाम पर राज्य के मदरसों को बंद करने और मदरसा एजुकेशन की पूरी व्यवस्था को बदलने के काम किया है बल्कि मदरसों की छवि खराब करने में भी कोई कोर- कसर नहीं छोड़ रखी है. ख़ास बात ये है कि इस काम को उनके मंत्री से लेकर नेताओं तक ने बखूबी अंजाम दिया है. उन्हें अपनी सरकार की तारीफ भी करनी हो तो इसमें मुसलमान और मदरसों को घसीटे बिना उनका काम पूरा नहीं होता है.
ताज़ा विवाद बीजेपी के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह के उस बयान को लेकर पैदा हो गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 12 साल पहले संभल के मदरसों में कट्टरपंथ की तालीम दी जाती थी, और इस काम के लिए उन्हें खाड़ी देशों से फंडिंग होती थी. मंत्री धर्मपाल सिंह ने ये बयान बुधवार को संभल में शिक्षकों के लिए कैश लैस चिकित्सा योजना के एक प्रोग्राम में दिया था. इस बयान के बाद मुस्लिम समाज ने मंत्री की तीखी आलोचना की है, और इसे मदरसा निजाम को बदनाम करने वाला बयान बताया है.
मंत्री धर्मपाल सिंह ने इस तरह के बयान अपनी सरकार की तारीफ में दिए थे. उन्होंने कहा कि विदेशी फंडिंग से मदरसों में कट्टरपंथ की तालीम और बच्चों को मजदूर बनाने का काम किया जाता था. लेकिन प्रदेश की योगी सरकार ने मदरसों में कट्टरपंथी तालीम लेने वाले बच्चों को आधुनिक शिक्षा की धारा में लाने का काम किया है. योगी सरकार में बिना जाति- धर्म देखे मदरसों को आधुनिक शिक्षा के लिए हाईटेक किया गया है. सरकार की कोशिशों से संभल के मदरसों की तस्वीर बदल गई है, और मदरसों में मजदूरों के बच्चे भी अब हाइटेक तालीम हासिल कर रहे है.
मंत्री धर्मपाल सिंह के बयान पर मुफ्ती आलम रजा नूरी ने कहा है कि मदरसों में कभी भी बच्चों को मजदूर बनाये जाने की तालीम नहीं दी जाती थी. मदरसों में हमेशा से बच्चों को दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम दी जाती रही है.उन्हें मदरसों में इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है. मदरसों से तालीम लेकर मजदूरों और पिछड़े परिवारों के तमाम छात्र आज बड़े सरकारी अफसर,डॉक्टर, वकील और दीगर बड़े ओहदों पर पहुंचे है.
मंत्री धर्मपाल सिंह के बयान पर सरकार से फंड हासिल करने वाले एक बड़े मदरसे के पदाधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि मंत्री जो कह रहे हैं, वो अभी भी फाइलों में है. मदरसों में आधुनिक शिक्षा सिर्फ एक जुमला है, जमीनी सतह पर इसका कोई वजूद नहीं है. मदरसा शिक्षक संघ के पदाधिकारी मोहम्मद सगीर आलम ने कहा कि पिछली सरकार में मदरसों में जो मॉडर्न विषय के टीचर नियुक्त हुए थे, उसे योगी सरकार ने हटा दिया. 2018 से उनके पास काम नहीं है. उनका बकाया वेतन भुगतान नहीं हुआ है. किस मदरसे को सरकार ने आधुनिक बनाया है, यह सरकार और उसके मंत्री ही बता सकते हैं. सरकार ने मदरसों को बंद करने और नए मदरसों का पंजीकरण न करने के अलावा कोई और काम नहीं किया है.
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में सैकड़ों मदरसों को गैर-पंजीकृत होने के नाम पर बंद कर दिया गया है. कई मदरसों को सरकारी ज़मीन पर बने होने के आरोप में बुलडोज़र चलाकर ध्वस्त किया जा चुका है. मदरसों में आलिम और फाजिल जैसी पढ़ाई बिना कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए बंद कर दी गई. इसमें पंजीकृत लाखों छात्रों का भविष्य झटके में खतरे में पड़ गया. सरकार ने लंबे अरसे से मदरसों में कोई नियुक्ति नहीं की है. नए मदरसों का पंजीकरण रोक रखा है. इसके बाद भी सरकार के मंत्री अपने मुखिया को खुश करने के लिए मदरसों पर निशाना साधने से नहीं चूकते हैं.