दो नाबालिग लड़कियों के साथ हिरासत में रोहिंग्या मुस्लिम; लगे ये संगीन इल्जाम

Rohingya Arrested: भारत के कई राज्यों में पुलिस घुसपैठियों के खिलाफ सख्त है. बीते रोज राजकीय रेलवे पुलिस (JRP) ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता के सियालदह स्टेशन से तीन रोहिंग्या मुस्लिमों को हिरासत में लिया है. रिपोर्ट के मुताबिक, मुलजिमों की पहचान अब्दुल रहमान और दो नाबालिग लड़कियों के बतौर हुई है. तीनों अप्रवासी कश्मीर जाने की योजना बना रहे थे. वे म्यांमार के भूसीदोम इलाके के निवासी हैं.

ट्रेन में थे सवार

पश्चिम बंगाल में गैरकानूनी तौर से एंटर करने से पहले तीनों ने बांग्लादेश में डेरा डाला था. पुलिस के मुताबिक, वे भारतीय राज्य के किसी सीमावर्ती इलाके से सियालदह जाने वाली ट्रेन में सवार हुए थे. JRP ने अब्दुल रहमान और दो नाबालिगों को पकड़ लिया. अपने बचाव में अब्दुल ने इल्जाम लगाया कि बांग्लादेश में उसे 'यातना' दी जा रही थी.

लड़कियों को नौकरी दिलाने का बहाना

खबरों के मुताबिक अब्दुल ने कश्मीर में कम उम्र की लड़कियों को आकर्षक नौकरी दिलाने का वादा किया था और उनकी आर्थिक स्थिति का फायदा उठाना चाहता था. JRP अधिकारी ने एक बयान में कहा, "हमें अब्दुल के बयान की तस्दीक करनी होगी, ताकि पता चल सके कि वह सच बोल रहा है या वह किसी महिला तस्करी रैकेट का बिचौलिया है."

This morning, 3 Rohingyas including two women, were arrested from the platform of Sealdah Railway Station in Kolkata. The Railway TTE, or Travelling Ticket Examiner got suspicious after seeing them roaming around aimlessly last night. The arrested are citizens of Myanmar. They… pic.twitter.com/cQTvHu78U2

— Suvendu Adhikari (@SuvenduWB) January 18, 2025