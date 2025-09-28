Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2939543
Zee SalaamIndian Muslim

I Love Muhammad का पोस्टर बना अपराध, मुजफ्फरनगर में 5 नौजवानों पर हुई ये बड़ी कार्रवाई

Muzaffarnagar I love Muhammad News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में I Love Muhammad के पोस्टर प्रिंट करने पर पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और प्रिंटर मशीन समेत लैपटॉप, कंप्यूटर भी जब्त कर लिया गया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 28, 2025, 07:48 AM IST

Trending Photos

I Love Muhammad का पोस्टर बना अपराध, मुजफ्फरनगर में 5 नौजवानों पर हुई ये बड़ी कार्रवाई

Muzaffarnagar I love Muhammad News: उत्तर प्रदेश में I Love Muhammad के पोस्टर पर विवाद बढ़ता जा रहा है. बरेली में I Love Muhammad के पोस्टर के साथ प्रदर्शन कर रहे मुसलमानों पर पुलिस ने जमकर लाठियां चलाई. अब उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए I Love Muhammad के पोस्टर प्रिंट करने पर 5 मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार किया है. साथ ही प्रिंटिंग मशीन भी जब्त कर ली गई है. इस कार्रवाई पर मुस्लिम समाज की तरफ से सवाल उठने लगे हैं. 

दरअसल, मुजफ्फरनगर जिले के खालापार थाना पुलिस को एक सूचना मिली कि कुछ मुस्लिम नौजवान I Love Muhammad के पोस्टर वाहनों और घरों पर लगा रहे हैं. इस सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और भारी मात्रा में पोस्टर जब्त कर लिया. साथ ही एक प्रिंटर मशीन, लैपटॉप और कंप्यूटर भी जब्त किए गए हैं. I Love Muhammad के पोस्टर विवाद और आगामी त्योहारों को देखते हुए मुजफ्फरनगर जनपद में जिलाधिकारी उमेश मिश्रा के द्वारा धारा 163 को भी लागू कर दिया गया है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस की कार्रवाई में मौके से दो मुल्जिम नावेद और सिंदबाद को गिरफ्तार किया है. दूसरी तरफ तितावी थाना पुलिस ने भी आई लव मोहम्मद पोस्टर के मामले में 3 मुल्जिम हमजा, ओसामा और नज़ाकत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि जनपद की पुलिस लगातार आई लव मोहम्मद पोस्ट विवाद और आगामी त्योहारों के मद्देनजर संवेदनशील इलाकों में लगातार फ्लैग मार्च कर रही है. वहीं, सोशल मीडिया पर भी पुलिस द्वारा पैनी नजर रखी जा रही है. साथ ही पुलिस ने चेतावनी दी है कि ऐसे कामों से बचें वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस के इन कार्रवाइयों पर मुस्लिम समाज के तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि I Love Muhammad के पोस्टर बांटना, लगाना या प्रिंट करना कब से गुनाह हो गया है. मुस्लिम समाज की लोग यह सवाल कर रहे हैं कि इस पोस्टर से किस कानून का उल्लंघन हो रहा है. मुस्लिम समाज ने पुलिस पर भेदभाव करने का इल्जाम लगाया है. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Uttar Pradesh newsMuzaffarnagar I Love Muhammad controversyminority newsToday News

Trending news

digvijay singh
Muslims को छोड़नी पड़ रही नौकरी; Digvijay Singh ने BJP नेता के बेटे पर लगाया इल्जाम
tamilnadu news
'स्टालिन सरकार का साहसी कदम', AIMPLB ने वक्फ एक्ट 2025 पर रोक का किया स्वागत
UP News
सहारनपुर में मौलवी ने 14 साल की छात्रा से 6 महीने तक की दरिंदगी, गर्भवती हुई नाबालिग
UP News
'I Love Muhammad' का बैनर देख बौखलाया बजरंग दल, पुलिस पर हटवाने का बनाया दवाब!
Bihar News
बिहार चुनाव से पहले सीमांचल में ओवैसी ने भरी हुंकार; BJP-RJD की बढ़ाई टेंशन!
UP News
बरेली में 'I Love Muhammad' विवाद के बाद हाई अलर्ट, मोबाइल-इंटरनेट 48 घंटे ठप्प
UP News
जानें कौन हैं मौलाना तौकीर रजा? जिनके 'I Love Muhammad' के आह्वान से हिली योगी सरकार
iran news
प्रतिबंध की मांग पर ईरान ने दिखाया आइना; ब्रिटेन-जर्मनी-फ्रांस से वापस बुलाए एंबेसडर
Pakistan News
पाकिस्तान में आतंकी बने नासूर! KPK में TTP और मुल्ला नजीर ग्रुप के 17 आतंकी ढेर
Bihar News
अररिया में नबी (स.अ.) पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर बवाल; पुलिस ने आर्यन साह को दबोचा
;