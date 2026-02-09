घर तोड़े नहीं, ताले लग गए… कांशी राम कॉलोनी से 50 मुस्लिम परिवारों को किया गया बेदखल

Advertisement
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के कांशी राम राही कॉलोनी से प्रशासन द्वारा 50 मुस्लिम परिवारों को बेदखल कर दिया गया है और उनके घरों को खाली कराकर ताले लगा दिए गए हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 09, 2026, 10:50 AM IST

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के संभल जिले के चंदौशी शहर में कांशी राम राही कॉलोनी मौजूद है. इस कॉलोनी में लगभग 108 मकान बने हुए हैं. बीते रविवार (8 फरवरी) को कांशी राम राही कॉलोनी से प्रशासन ने 50 मुस्लिम परिवारों को बेदखल कर दिया. प्रशासन का आरोप है कि बेदखल किए गए परिवार अवैध रूप से कब्जा करके कांशी राम राही कॉलोनी में बीते 15-16 वर्षों से रह रहे थे. वहीं, बेदखल किए गए मुस्लिम परिवारों ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि अब वे कहां जाएंगे, उन्हें कुछ नहीं पता. 

नगर पालिका के ईओ राम धर्मराज सिंह ने नायब तहसीलदार के साथ मौके पर पहुंचकर 50 मुस्लिम परिवारों को कांशी राम राही कॉलोनी से बेदखल करवाया. इस दौरान भारी तादाद में रेपिड एक्शन फोर्स (RAF) के जवान मौजूद रहें. यह कार्रवाई बीते रविवार दोपहर 2 बजे चांदौली शहर के लक्ष्मणगंज में स्थित कांशी राम रेजिडेंशियल कॉलोनी में हुई.

बेदखली की कार्रवाई के बाद घरों को पूरी तरह से खाली कराकर ताला लगा दिया गया. कार्रवाई के दौरान प्रशासन को विरोध का सामना करना पड़ा. कार्रवाई के दौरान पुरुष मौके से गायब थे, जबकि महिलाओं ने प्रशासन की टीम से कुछ दिनों बाद घर खाली करने की बात कही. लेकिन, प्रशासन ने कोई राहत नहीं दी और अपना ऑपरेशन जारी रखा.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रशासन द्वारा बेदखली के लिए चिन्हित किए गए घरों को खाली करने का समय दिया गया था. लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. कांशी राम राही कॉलोनी से बेदखल की गई महिलाओं में से एक, तहसीन ने कहा कि उनके पति विकलांग हैं और उनका एक बेटा और चार बेटियां हैं. उसने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि अब वे कहां जाएंगे? उसने कहा कि वे यहां लंबे समय से रह रहे थे और उन्हें नहीं पता था कि इसे अवैध कब्जा माना जाएगा.

एक और महिला, गुड़िया ने कहा कि वह यहां 16 साल से रह रही थी, कोई किराया नहीं दिया और उसके पास रहने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं थी. उसने यह भी दावा किया कि उसे कोई नोटिस नहीं मिला था और वह सिर्फ कुछ दिनों का समय मांग रही थी. लेकिन प्रशासन ने समय देने से मना कर दिया और कार्रवाई जारी रखी. 

