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नई दिल्ली: वाराणसी में 6 नई मस्जिदों को गिराए जाने का नोटिस भेजा गया है. इस नोटिस के बाद इलाके की मुस्लिम बस्तियों में आक्रोश का माहौल पैदा हो गया है. ये सभी मस्जिदें मुस्लिम बहुल दालमंडी इलाके में स्थित हैं. इससे पहले भी कई मस्जिदें, मकान और दुकानें गिराई जा चुकी हैं.
दरअसल, शुक्रवार को वाराणसी दालमंडी में 6 मस्जिदों की फाइनल नापी की गई है. इसके बाद इन मस्जिद इंतजामिया को नोटिस देकर कहा गया कि मुहर्रम के बाद कभी भी हो इन मस्जिदों पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है.
गौरतलब है कि वाराणसी के मुस्लिम बहुल क्षेत्र दालमंडी में सड़क चौड़ीकरण को लेकर मस्जिदों की नपाई की गई थी. शुक्रवार को प्रशासनिक टीम ने भारी सुरक्षा बलों के साथ मस्जिदों की पैमाइश की थी. काशी विश्वनाथ धाम के 650 मीटर लंबे मार्ग को 60 फीट चौड़ा करने को लेकर ये नपाई की गई. इस पैमाइश में जिन मस्जिदों पर बुलडोज़र चलाकर तोड़ा जाना है, उनमें 6 प्रमुख मस्जिदों में मिर्जा करीमुल्लाह बेग मस्जिद, संगमरमर वाली मस्जिद, अली रज़ा खान मस्जिद, निसारन मस्जिद, रंगीले शाह मस्जिद, और लंगड़े हाफ़िज़ मस्जिद शामिल हैं. ये सभी सालों पुरानी मस्जिदें हैं. इनमें कुछ मस्जिदें ऐतिहासिक महत्व भी रखती है.
हालांकि, सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट की जद में आए सिर्फ मस्जिद ही नहीं आई है बल्कि 181 से ज्यादा इमारतें शामिल हैं.इनमें 165 पर कार्रवाई जारी है. सड़क चौड़ी करने के लिए यहाँ महीनों से दालमंडी इलाके में बुलडोज़र कार्रवाई चल रही है. दालमंडी पिछले 3 माह से आंदोलन का केंद्र बना हुआ है. यहाँ अब तक सैकड़ों लोगों की दुकानें और मकानें टूट गए हैं. उनकी रोज़ी- रोटी छिन गई है. ये सब बिना किसी प्रॉपर वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए किया गया है. इसलिए यहाँ भारी विरोध हो रहा है. चूंकि ये इलाका मुस्लिम बहुल इलाका है इसलिए दुकानों और मकानों के साथ मस्जिदें भी सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट की भेंट चढ़ रही है.
इस मामले में पिछले 16 जून कोदालमंडी में तोड़फोड़ की कार्रवाई पर ACP अतुल अंजन त्रिपाठी ने कहा था कि डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 12 बिल्डिंग्स की पहचान की है, और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है. ऑपरेशन चल रहा है और आगे भी जारी रहेगा. यह डेवलपमेंट अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन है.
992 साल पुरानी मस्जिद पर कल चलेगा बुलडोज़र
शुक्रवार को ही काशी के गंज शहीदा मस्जिद में जुमे की आखिरी नमाज के दिन माहौल गर्म हो गया था. नमाजियों के लिए जगह कम पड़ गई और वजू का पानी भी खत्म हो गया. इस वजह से थोड़ी अफ़रातफरी का आलम हो गया था.
दरअसल, रेलवे ने 20 जून तक इस मस्जिद के ध्वस्तीकरण के लिए नोटिस दिया था. इसलिए 19 जून के आखिरी जुमे के दिन यहाँ नमाजियों की भारी भीड़ जुटी थी. वाराणसी के राजघाट स्थित काशी स्टेशन के पास 992 साल पुरानी इस मस्जिद को रेलवे प्रशासन द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया है, जबकि मस्जिद इंतजामिया के लोग इस वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति बता रहे हैं. मस्जिद कमिटी का कहना है कि वाराणसी में जब रेलवे नहीं आया था, उससे पहले से मस्जिद बनी है, तो मस्जिद रेलवे की ज़मीन में कैसे हो सकती है? मस्जिद कमेटी के लोगों ने इसे टार्गेटेड कार्रवाई बताया है. ये मामला कोर्ट में भी ले जाया गया था, लेकिन कोर्ट ने दस्तावेजों की बुनियाद पर रेलवे के पक्ष में फैलसा देते हुए मस्जिद को हटाने का आदेश दिया था.