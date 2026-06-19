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वाराणसी के दालमंडी में 6 नई मस्जिदों पर चलेगा बुलडोज़र; काशी स्टेशन की शहीदा मस्जिद एक दिन की मेहमान!

वाराणसी में काशी विश्वनाथ कोरिडोर यानी सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट के तहत दालमंडी समेत कई इलाकों में मंदिर, मस्जिद, मकान और दुकाने तोड़ी जा रही है. इसे लेकर कई इलाकों में अवाम में भारी नाराजगी है. लोगों की रोजी-रोटी छिन गई है. लोग बेघर हो गए हैं. मुस्लिम बहुल दालमंडी इलाके में सैकड़ों मकान, दुकान और कुछ मस्जिदें पहले ही तोड़ी जा चुकी हैं. अब 6 और नई मस्जिदों को तोड़े जाने का नोटिस देने पर मुस्लिम समाज में बेहद आक्रोश है.

Written ByHussain Tabish
Published: Jun 19, 2026, 06:31 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 06:47 PM IST
वाराणसी के दालमंडी में 6 नई मस्जिदों पर चलेगा बुलडोज़र; काशी स्टेशन की शहीदा मस्जिद एक दिन की मेहमान!

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Hussain Tabish

Hussain Tabish

हुसैन ताबिश जी न्यूज़ में एसोसिएट न्यूज़ एडिटर हैं. उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क पर ख़बरों से खेलने का 18 सालों का अनुभव है. Zee से पहले वो HT Media, Amar Ujala, Prasar Bharti, Raj Express, Forward Press, Mahanagar Media Network Ltd, BIG Pvt. Ltd. और देशबंधु अखबार में सेवाएं दे चुके हैं. वह ICSSR फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट में रिसर्च एसोसिएट रह चुके हैं. बिहार में मुस्लिम महिलाओं में शिक्षा का निम्न स्तर, अकुशल मजदूरों के पलायन और इंसेफेलाइटिस पर रिपोर्टिंग के लिए उन्हें फेलोशिप मिल चुका है. शिक्षा से एम.फिल और पी.एचडी हुसैन ताबिश पत्रकार के अलावा एक मीडिया शोधार्थी, शिक्षक और प्रशिक्षक भी हैं, फिर भी खुद को जर्नलिज्म का इंटर्न मानते हैं. राजनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, मानवाधिकार, जेंडर सेंसिटिविटी, सोशल जस्टिस और माइनॉरिटी इश्यूज उनके प्रिय विषय हैं.(उनतक पहुँचने का पता mohammad.tabish@India.com

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