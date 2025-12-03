नीलगाय का शिकार करना पड़ा भारी, 7 मुस्लिम युवकों को भेजा गया जेल

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नीलगाय का शिकार करने पर पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है. साथ ही लाइसेंसी बंदूक और देशी बम भी बरामद किए गए हैं. इस कार्रवाई के संबंध में अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत FIR दर्ज करके जेल भेजा दिया गया है.

दरअसल, प्रयागराज के नवाबगंज इलाके में कुछ मुस्लिम समाज के युवकों ने नीलगाय का शिकार किया और नीलगाय का मांस लेकर पार्टी करने जा रहे थे. इस बीच स्थानीय लोगों ने पुलिस को नीलगाय का मांस तस्करी करने की खबर दे दी. पुलिस ने स्थानीय लोगों द्वारा की गई सूचना के आधार पर 7 लोगों को नीलगाय का मांस तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया.

आरोपी एक सफारी गाड़ी में नीलगाय का मांस लेकर पार्टी करने जा रहे थे. पुलिस की जांच में 7 किलो नीलगाय का मांस, 1 लाइसेंसी बंदूक, 2 देसी बम और कई कारतूस बरामद किए गए हैं. पुलिस ने जिस सफारी कार से नीलगाय का मांस बरामद किया, उस कार को भी जब्त कर लिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

गिरफ्तार अभियुक्तों में मोहम्मद अजहर, फैज फारूकी, अतहर फारूकी, मोहम्मद मारिज, सरवर आलम, मोहम्मद नफीस और गयासुद्दीन शामिल हैं. गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी मूलतः प्रतापगढ़ के हथिगवां थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं.

इस मामले पर SP सोरांव श्यामजीत ने बताया कि अभियुक्त नवाबगंज कछारी इलाके में नीलगाय का शिकार किया था. स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने अभियुक्तों को शिकार की गई नीलगाय के मांस के साथ असलहा और सफारी कार के साथ गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत FIR दर्ज करके जेल भेजा गया है.