देशभर के कई मदरसे-मस्जिदों में फहराया गया तिरंगा; मदरसों के बच्चे ने निकाली तिरंगा यात्रा

Republic Day Celebrations 2026: आज भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस बड़े उत्साह और गर्व के साथ मना रहा है. इस मौके पर देश भर के सरकारी संस्थानों, निजी संस्थानों, स्कूलों और सार्वजनिक जगहों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया. इसी तरह अलग-अलग राज्यों के मस्जिदों, मदरसों, कब्रिस्तानों और इमामबाड़ों में भी तिरंगा फहराया गया. कई जगहों पर इन मदरसों के बच्चों ने राष्ट्रीय ध्वज लेकर जुलूस निकाले और देशभक्ति के नारे लगाए. बच्चों ने संविधान, आजादी और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया. मदरसों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों और देशभक्ति गीतों के जरिए गणतंत्र दिवस की खुशी मनाई गई.

बिहार में 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर मस्जिदों, मदरसों और इमामबाड़ों में तिरंगा फहराया गया. राज्य के अलग-अलग जिलों में मुस्लिम धार्मिक और शैक्षणिक संस्थानों में पूरे सम्मान और गरिमा के साथ झंडा फहराने के कार्यक्रम हुए. इन कार्यक्रमों के दौरान बच्चों, शिक्षकों और स्थानीय लोगों ने राष्ट्रगान गाया और देश की एकता, अखंडता और संविधान के प्रति अपनी निष्ठा जताई. कई जगहों पर मदरसों के छात्रों ने तिरंगा लेकर जुलूस निकाले और देशभक्ति के नारे लगाए.

देश के कई राज्यों में फहराया गया तिरंगा

इसी तरह छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान सहित देश के कई अन्य राज्यों में भी मस्जिदों और मदरसों में गणतंत्र दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया. धार्मिक स्थलों पर तिरंगा फहराकर यह संदेश दिया गया कि देशभक्ति किसी एक वर्ग या समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे देश की साझा भावना है. गणतंत्र दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों में संविधान, लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी भाईचारे के महत्व पर जोर दिया गया. अपने भाषणों में धर्मगुरुओं और समुदाय के नेताओं ने देश की प्रगति, शांति और सद्भाव के लिए सामूहिक प्रयासों की अपील की.

