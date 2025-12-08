विवादों में 7वीं क्लास की NCERT बुक, मंदिरों की लूट और इस्लाम फैलाने का जिक्र

NCERT Changes: NCERT ने क्लास 7 सोशल साइंस के लिए एक नई टेक्स्टबुक जारी की है, जिसमें पिछली टेक्स्टबुक के मुकाबले गजनवी के हमलों को ज़्यादा जगह और डिटेल दी गई है. इस सेक्शन में अब महमूद गजनवी की तबाही, लूटपाट और गैर-मुस्लिम इलाकों में इस्लाम के प्रचार-प्रसार पर चर्चा की गई है.

लोग उठा रहे हैं सवाल

पिछली टेक्स्टबुक में भी इनका ज़िक्र था, लेकिन इस नई किताब में इसे जिस तरह से पेश किया गया है, उससे मकसद समझना आसान हो जाता है. यह इस किताब में दिए गए नोट्स में भी दिखता है. इसमें एक सावधानी वाला नोट दिया गया है. ठीक वैसे ही जैसे 8वीं क्लास की टेक्स्टबुक 'द डार्क चैप्टर ऑफ़ हिस्ट्री' में दिल्ली सल्तनत पर चैप्टर से पहले छपा था.

NOTE में लिखी है ये बात

एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक, वॉर्निंग बॉक्स में लिखा था कि हमारा मानना ​​है कि इन घटनाओं का सामना करना और उन्हें एनालाइज़ करना बेहतर है, ताकि यह समझा जा सके कि वे क्यों हुईं और भविष्य में उन्हें दोबारा होने से रोका जा सके. यह भी याद रखना चाहिए कि पिछली घटनाओं को मिटाया या नकारा नहीं जा सकता, लेकिन आज उनके लिए किसी को ज़िम्मेदार ठहराना गलत होगा.

पुरानी किताब में क्या था?

क्लास 7 की हिस्ट्री की पुरानी टेक्स्टबुक में महमूद ग़ज़नी पर सिर्फ़ एक पैराग्राफ़ था, जिसमें कहा गया था कि शासक ने मंदिरों को हटाकर अपनी ताकत दिखाई और हमलावर की सेना ने अमीर मंदिरों को निशाना बनाया. नई टेक्स्टबुक में तस्वीरों और बॉक्स सहित लगभग छह पेज का एक पूरा सेक्शन है.

इसमें लिखा है कि महमूद ग़ज़नी ने भारत पर हमला किया, मथुरा और कन्नौज के मंदिरों को लूटा और गुजरात में सोमनाथ शिव मंदिर को तबाह कर दिया. मौजूदा सोमनाथ मंदिर 1950 में बनाया गया था और 1951 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया था.

"काफिरों का किया कत्ल"

इसके साथ ही किताब में महमूद के दरबारी इतिहासकार, अल-उताबी के हवाले से कहा गया है कि उसने काफ़िरों का कत्लेआम किया, उनके बच्चों और जानवरों को लूटा, मंदिरों को तोड़ा, उनकी जगह मस्जिदें बनाईं और इस्लाम फैलाया.