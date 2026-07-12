/Bihar News: भागलपुर में जनाजे के दौरान बड़ा हादसा, 11 हजार वोल्ट लाइन की चपेट में आई ताबूत

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Bhagalpur News: बिहार के भागलपुर के हबीबपुर थाना इलाके में एक कोल्ड स्टोरेज के सामने बने कब्रिस्तान में जनाजे के दौरान एल्युमीनियम की एक ताबूत 11 हजार वोल्ट की हाई-टेंशन बिजली लाइन के संपर्क में आ गई. मौके पर मौजूद आठ लोगों को बिजली का झटका लगा और सभी लोग झुलस गए. स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. इस घटना के बाद बिजली विभाग के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा है.
स्थानीय लोगों का आरोप है कि कब्रिस्तान के ऊपर से गुजरने वाली हाई-टेंशन लाइन खतरनाक रूप से नीचे लटकी हुई है. इससे पहले भी शिकायत की जा चुकी थी. वहीं, इमामपुर की रहने वाली नूरजहां खातून के पति मोहम्मद अफरोज को दफ़नाने के लिए कब्रिस्तान पहुंचा था. मय्यत को रखने के लिए कब्र के पास खोदी गई मिट्टी के ढेर पर एल्युमीनियम की एक ताबूत रखी गई थी. इसी दौरान जब ताबूत को उठाने की कोशिश हुई तो एल्युमीनियम फ्रेम ऊपर से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की बिजली लाइन को छू गई और ताबूत में करेंट दौड़ गया.
चश्मदीदों ने क्या कहा?
चश्मदीदों ने बताया कि जैसे ही ताबूत को उठाने की कोशिश की गई, उसका एल्युमीनियम फ्रेम ऊपर से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की बिजली लाइन को छू गया. फौरन ही ताबूत में बिजली का करंट दौड़ गया, जिससे पास खड़े कई लोग इसकी चपेट में आ गए. हादसे के बाद वहां अफरातफरी मच गई और चीख-पुकार सुनाई देने लगी. स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाया.
बिजली विभाग पर संगीन आरोप
घटना के बाद स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि कब्रिस्तान के ऊपर नीचे लटकी हाई-टेंशन लाइन से हमेशा हादसे का खतरा बना रहता है. लोगों ने प्रशासन और बिजली विभाग से मांग की है कि वे इस लाइन को सुरक्षित ऊंचाई पर ले जाएं या भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा के अन्य उपाय करें। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है.