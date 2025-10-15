नई शिक्षा नीति के खिलाफ 'सीएम श्री स्कूल' ने किया कांड, उर्दू पढ़ने पर लगा रोक

CM Shri Schools Urdu Ban: दिल्ली सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत प्रदेश में 33 सीएम श्री स्कूल खोले हैं. इन स्कूलों में क्लास 6 से 8 तक के छात्रों का एडमिशन हुआ है, जिनका एडमिशन ऑनलाइन टेस्ट की मेरिट के आधार पर हुआ. इसी कड़ी में 13 सितंबर को एंट्रेस टेस्ट का रिजल्ट आने के बाद जब बच्चे सिलेक्ट होकर एडमिशन लेने गए तो उन्हें तीसरी भाषा के तौर पर उर्दू चुनने की इजाज़त नहीं थी, जबकि सीएम श्री स्कूलों में उर्दू, पंजाबी और संस्कृत तीनों भाषाओं में से कोई एक चुनने का ऑप्शन होता है.

इस घटना के बाद विवाद बढ़ गया है. जरीफ एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट मंजर अली खान ने आरोप लगाया कि दिल्ली में राज निवास मार्ग पर मौजूद CM श्री स्कूल ने बच्चों को तीसरी भाषा के तौर पर उर्दू पढ़ाने से साफ मना कर दिया है. इस स्कूल में एडमिशन लेने वाले किसी भी उर्दू बोलने वाले बच्चे को उर्दू नहीं पढ़ाई जा रही है, जिससे स्टूडेंट्स और उनके परिवार परेशान हैं.

पीड़ित छात्रों के अभिभावकों का कहना है कि जब दिल्ली सरकार के पास तीन भाषाओं का ऑप्शन है और तीनों में से कोई भी भाषा चुनी जा सकती है, तो स्कूल को सरकार के फैसले का विरोध करने और अपनी मनमानी करने का क्या अधिकार है. जरीफ एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट मंजर अली खान ने दिल्ली की मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के शिक्षा निदेशक और क्षेत्रीय शिक्षा निदेशक को इस मामले को लेकर पत्र लिखा.

इस पत्र में उन्होंने मांग की है कि दिल्ली के सभी CM श्री स्कूलों में जो भी बच्चे उर्दू पढ़ना चाहते हैं, उसे उर्दू पढ़ाई जाए. साथ ही इस पत्र में सरकार के नीतियों की खिलाफ करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है.

गौरतलब है कि देश में उर्दू बोलने, पढ़ने और लिखने वाले लोगों की भारी तादाद है. खास कर मुस्लिम समाज के छात्र उर्दू भाषा में पढ़ाई करते हैं. इसी लिए शिक्षा नीतियों में उर्दू भाषा को भी भी पढ़ने, पढ़ाने और परीक्षा देने के माध्यम के रूप में शामिल किया जाता है. लेकिन इसके बावजूद दिल्ली के स्कूल द्वारा इस नीति के खिलाफ काम करने का मामला सामने आया है.