Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3101198
Zee SalaamIndian MuslimMuzaffarnagar: मस्जिद में घुसकर हिंदूवादी भीड़ ने लगाए आपत्तिजनक नारे, इमाम से किया गालीगलोज

Muzaffarnagar: मस्जिद में घुसकर हिंदूवादी भीड़ ने लगाए आपत्तिजनक नारे, इमाम से किया गालीगलोज

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में  20-25 लोगों ने मस्जिद में घुसकर आपत्तिजनक नारेबाजी की और मस्जिद के इमाम से गालीगलोज की. इस घटना के बाद जमीयत उलेमा-ए-हिंद के जिम्मेदारों ने अधिकारियों से मुलाकात करके मामले को संभाला. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 07, 2026, 02:00 PM IST

Trending Photos

AI निर्मित फोटो
AI निर्मित फोटो

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की अंगल तहसील में एक चिंताजनक घटना सामने आई है. यहां एक मस्जिद में कुछ उपद्रवियों ने घुसकर जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगाए और धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की. इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया. वहीं, इस घटना के संबंध में जमीयत उलेमा-ए-हिंद के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य मुफ्ती मोहम्मद अकबर कासमी ने विस्तृत जानकारी दी है. मुफ्ती मोहम्मद अकबर कासमी ने बताया कि रात करीब 10 बजे इमाम आराम कर रहे थे, तभी अचानक करीब 20-25 लोग मस्जिद में घुस आए और गालीगलौज करने लगे.

इस दौरान उन्होंने जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाए. कुछ देर बाद जब मस्जिद के इमाम बाहर आए तो कट्टरपंथी हिंदूवादी लोगों ने उनके साथ गालीगलौज की और अपशब्दों का इस्तेमाल किया. कट्टरपंथी भीड़ ने उस मस्जिद के इमाम से भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगाने के लिए दबाव बनाया. इमाम ने उनकी गैरकानूनी और जबरदस्ती की कोशिश को मना कर दिया. इस बीच शोर सुनकर गांव के कुछ लोग मौके पर पहुंच गए, और वहां कुछ महिलाएं भी मौजूद थीं. कट्टरपंथी हिंदूवादी भीड़ ने महिलाओं के साथ भी बदसलूकी की. 

मस्जिद के इमाम का कहना है कि अगर गांव वाले समय पर नहीं पहुंचते तो ये लोग उन्हें गंभीर नुकसान पहुंचा सकते थे. इस घटना के बाद मुफ़्ती अकबर कासमी तुरंत अपनी पूरी टीम और अंगल तहसील के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुँचे और मौजूदा प्रधान से बात की. उन्होंने समझा-बुझाकर मामला शांत किया और पक्का किया कि आगे से गाँव में ऐसा कोई आंदोलन नहीं होगा. अकबर कैस ने कहा कि गाँव में ऐसा कोई आंदोलन नहीं होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

मुफ़्ती अकबर कासमी ने बातचीत से मामला सुलझाने की कोशिश की ताकि और नुकसान और अफ़रा-तफ़री न हो. मुफ़्ती अकबर कासमी ने इस बात पर ज़ोर देकर कहा कि सरकार को ऐसे अपराधियों के खिलाफ़ सख़्त कार्रवाई करनी चाहिए और उन्हें उनके जुर्म के हिसाब से सज़ा देनी चाहिए, ताकि समाज में भाईचारा बना रहे और लोगों की सुरक्षा पक्की हो सके.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Muzaffarnagar Hindu Mob Mosque Entry IncidentUttar Pradesh newsminority newsToday News

Trending news

Muzaffarnagar Hindu Mob Mosque Entry Incident
UP: मस्जिद में घुसकर हिंदूवादी भीड़ ने लगाए आपत्तिजनक नारे, इमाम से किया गालीगलोज
Uttarakhand news
मोहम्मद दीपक का समर्थन करने पर 'रेप' की धमकी, स्वाति नेगी का बजरंग दल पर गंभीर आरोप
Mohammad Deepak Reward Money Refusal
दो लाख का इनाम लेने से इनकार, मोहम्मद दीपक ने रेप पीड़ितों की मदद करने की दी नसीहत
muslim news
भीड़ में होना जुर्म साबित नहीं करता; मस्जिद हिंसा में HC की दिल्ली पुलिस को फटकार!
maulana jarjis ansari
UP मुसलमानों के रहने लायक नहीं; मौलाना जर्जिस के बयान पर भड़का मुस्लिम समाज
muslim news
सिर्फ जम्मू-कश्मीर नहीं,वहां के लोग भी हमारे हैं...JUIH ने बाढ़ पीड़ितों को बांटे घर
America Enforced Tariff On Iran
ट्रंप का टैरिफ अटैक, बीतचीत के बीच ईरान पर नए प्रतिबंध
Mumbai News
'थप्पड़ का मौका चूक गए नसीरुद्दीन शाह,' इम्तियाज जलील ने क्यों दिया ऐसा बयान, जानें?
Hindi films
क्या चरित्र हनन के लिए बनाई जा रही फ़िल्में; मुसलमानों के साथ निशाने पर ब्राह्मण!
Ajmer News
शिहाब के बाद अब साहिल पर एडवेंचर का जुनून; हज करने अजमेर से पैदल जाएंगे मक्का!