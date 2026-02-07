Muzaffarnagar: मस्जिद में घुसकर हिंदूवादी भीड़ ने लगाए आपत्तिजनक नारे, इमाम से किया गालीगलोज

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की अंगल तहसील में एक चिंताजनक घटना सामने आई है. यहां एक मस्जिद में कुछ उपद्रवियों ने घुसकर जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगाए और धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की. इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया. वहीं, इस घटना के संबंध में जमीयत उलेमा-ए-हिंद के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य मुफ्ती मोहम्मद अकबर कासमी ने विस्तृत जानकारी दी है. मुफ्ती मोहम्मद अकबर कासमी ने बताया कि रात करीब 10 बजे इमाम आराम कर रहे थे, तभी अचानक करीब 20-25 लोग मस्जिद में घुस आए और गालीगलौज करने लगे.

इस दौरान उन्होंने जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाए. कुछ देर बाद जब मस्जिद के इमाम बाहर आए तो कट्टरपंथी हिंदूवादी लोगों ने उनके साथ गालीगलौज की और अपशब्दों का इस्तेमाल किया. कट्टरपंथी भीड़ ने उस मस्जिद के इमाम से भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगाने के लिए दबाव बनाया. इमाम ने उनकी गैरकानूनी और जबरदस्ती की कोशिश को मना कर दिया. इस बीच शोर सुनकर गांव के कुछ लोग मौके पर पहुंच गए, और वहां कुछ महिलाएं भी मौजूद थीं. कट्टरपंथी हिंदूवादी भीड़ ने महिलाओं के साथ भी बदसलूकी की.

मस्जिद के इमाम का कहना है कि अगर गांव वाले समय पर नहीं पहुंचते तो ये लोग उन्हें गंभीर नुकसान पहुंचा सकते थे. इस घटना के बाद मुफ़्ती अकबर कासमी तुरंत अपनी पूरी टीम और अंगल तहसील के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुँचे और मौजूदा प्रधान से बात की. उन्होंने समझा-बुझाकर मामला शांत किया और पक्का किया कि आगे से गाँव में ऐसा कोई आंदोलन नहीं होगा. अकबर कैस ने कहा कि गाँव में ऐसा कोई आंदोलन नहीं होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

मुफ़्ती अकबर कासमी ने बातचीत से मामला सुलझाने की कोशिश की ताकि और नुकसान और अफ़रा-तफ़री न हो. मुफ़्ती अकबर कासमी ने इस बात पर ज़ोर देकर कहा कि सरकार को ऐसे अपराधियों के खिलाफ़ सख़्त कार्रवाई करनी चाहिए और उन्हें उनके जुर्म के हिसाब से सज़ा देनी चाहिए, ताकि समाज में भाईचारा बना रहे और लोगों की सुरक्षा पक्की हो सके.