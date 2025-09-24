अफजल गुरु-मकबूल भट्ट की कब्र हटाने वाली मांग पर HC की हिंदूवादी संगठन को फटकार
Delhi HC on Afzal guru cemetery: दिल्ली हाई कोर्ट में एक हिंदूवादी संस्था ने एक याचिका दायर करके तिहाड़ जेल से आतंकवादी अफजल गुरु और मकबूल फट्ट की कब्रों को स्थानांतरित करने की मांग की थी. हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 24, 2025, 02:35 PM IST

Delhi HC on Afzal guru cemetery: संसद भवन पर हमला करने वाले आतंकवादियों का मददगार अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की कब्र तिहड़ जेल में है. इन दोनों को फांसी की सजा के बाद तिहाड़ जेल में दफन किया गया था. अब उनके कब्र को लेकर बवाल खड़ा हो गया है. हिंदूवादी संस्था विश्व वैदिक सनातन संघ ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल करके इन कब्रों को कही गुप्त स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग की थी. हालांकि कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया. 

दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जिस्टिस तुषार राव ने याचिकाकर्ताओं से सवाल पूछा कि इन दोनों आतंकवादियों की कब्रों से आपके कौन से मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है? इस पर याचिकाकर्ता ने कोर्ट में तर्क दिया कि ऐसा कोई कानून नहीं है कि जेल में किसी की कब्र बनाई जाए. इस पर कोर्ट ने साफ कहा कि जेल सार्वजनिक स्थान नहीं, बल्कि सरकार के कंट्रोल वाली संपत्ति है. कोर्ट ने यह भी कहा कि इन आतंकवादियों को अधिकारियों की राय से जेल में दफन किया गया था. 

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में यह तर्क दिया था कि तिहाड़ जेल में आतंकी अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की कब्रों का महिमामंडन हो रहा है. याचिकाकर्ताओं ने इल्जाम लगाते हुए कहा कि इन आतंकवादियों के समुदाय के अपराधी तिहाड़ जेल में इनकी कब्रों पर जाते हैं और यह आतंकियों का महिमामंडन जैसा है. 

इस पर कोर्ट ने कहा कि हम पहले ही आपको यह कह चुके हैं कि आप अपनी दलील कानून के दायरे में रखिए. कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि आप यह बताइए कि आपके किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है. 

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि यह मामला साल 2013 की है और हम साल 2025 में हैं. कोर्ट ने आगे कहा कि हमें किसी के आंतिम संस्कार का सम्मान करना चाहिए. गौरतलब है कि प्रशासन और सरकार ने इन आतंकवादियों की फांसी के बाद उनके शव को इनके परिजनों को सौंपने के बजाय तिहाड़ जेल में दफन कर दिया था.

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

अफजल गुरु-मकबूल भट्ट की कब्र हटाने वाली मांग पर HC की हिंदूवादी संगठन को फटकार
