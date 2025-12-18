UP: ‘अजान की आवाज़ नहीं आनी चाहिए', मस्जिद के पास हिंदू संगठन से जुड़ी महिला की धमकी

Aligarh Azan Loudspeaker Controversy: अलीगढ़ में एक गौरक्षा समूह के सदस्यों ने मोती मस्जिद के लाउडस्पीकर से अजान दिए जाने पर आपत्ति जताई और इमाम को इसे रोकने की चेतावनी दी. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Aligarh Azan Controversy: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हिंदू संगठन गौ रक्षा दल के कुछ लोगों ने मोती मस्जिद के लाउडस्पीकर से होने वाली अजान पर आपत्ति जताई और मस्जिद के इमाम से इसे रोकने के लिए कहा. हिंदू संगठन के सदस्यों ने अपनी आपत्ति का कारण महिलाओं द्वारा किए जाने वाले धार्मिक मंत्रोच्चार को बताया और कानूनी कार्रवाई की धमकी भी दी. इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.
वायरल वीडियो में एक महिला मस्जिद के इमाम को धमकी देते हुए भी दिख रही है. वह कहती है कि उन्हें अजान की आवाज से परेशानी होती है. वह तर्क देती है कि जैसे उनके मंदिरों से कोई आवाज़ नहीं आती, वैसे ही मस्जिदों से भी कोई आवाज नहीं आनी चाहिए. महिला को मस्जिद के इमाम को अजान न देने की सलाह देते हुए साफ सुना जा सकता है, वह कह रही है कि जब वह पूजा कर रही होती है तो अजान से उसे परेशानी होती है. साथ में महिला ने मस्जिद के इमाम को कानूनी कार्रवाई की भी धमकी देती है.
मुस्लिम के खिलाफ नफरत
गौरतलब है कि मुल्क के कई हिस्सों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी बातों की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. हिंदू संगठनों से जुड़े कुछ लोग अब गांवों और कस्बों में मुस्लिम समुदाय को निशाना बना रहे हैं. मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने को लेकर लोगों को डराया-धमकाया जा रहा है. संजौली मस्जिद से शुरू हुआ यह विवाद अब कई दूसरी मस्जिदों तक फैल गया है, जहां नमाज़ और धार्मिक गतिविधियों पर आपत्ति जताई जा रही है, जिससे शांति भंग हो रही है.
मुस्लिम व्यापारियों को किया जा रहा है परेशान
हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें हिंदू संगठनों से जुड़े लोग खुलेआम मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने के खिलाफ़ चेतावनी दे रहे थे. इस तरह की धमकियों से स्थानीय मुस्लिम समुदाय में डर और असुरक्षा का माहौल बन गया है. इसके अलावा कई इलाकों में मुस्लिम व्यापारियों को भी परेशान किया जा रहा है, जिससे उनकी रोज़ी-रोटी पर असर पड़ रहा है.