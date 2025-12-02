कनाडा में बैठे पति ने कूरियर से दिया तीन तलाक, बीवी की शिकायत पर दर्ज हुआ मुकदमा

Mumbai Triple Talaq Case: मुंबई से तीन तलाक का एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक महिला को उसके पति ने कूरियर के जरिए तीन तलाक दिया है. पीड़ित महिला के मुताबिक उसके पति ने एक खत पर हस्ताक्षकर करके तीन तलाक दिया और उस खत को कूरियर के जरिए मुंबई उसके आवास पर भेज दिया. वहीं, महिला ने इस बात की शिकायत पुलिस स्टेशन में की, जिसके बाद आरोपी पति और उसके घर वालों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

दरअसल, मुंबई की रहने वाली एक महिला ने मैट्रीमोनियल साइट Shaadi.com पर बिहार के एक पुरुष से जान-पहचान के बाद 24 जनवरी, 2022 को मुस्लिम रीति-रिवाजों के अनुसार निकाह की. महिला ने आरोप लगाया कि शादी के बाद उसके ससुराल वाले और उसके पति ने मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया. वर्तमान समय में पीड़ित महिला नासिक शहर के मुंबई नाका पुलिस स्टेशन की सीमा में रह रही थी. इसी बीच कनाडा रह रहे उसके पति ने कूरियर के जरिए एक खत भेजकर तीन तलाक दे दिया है.

पीड़ित महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 4 और शादीशुदा महिला के साथ बुरा बर्ताव करने, उसकी बेइज्जती करने के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा 85 के तहत मामला दर्ज किया है. पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि वह शादी के बाद अपने ससुरालवालों के लिए नया बिज़नेस शुरू करने के लिए पैसे नहीं लाई, इसलिए पति और उसके ससुराल वालों ने उसके साथ गाली-गलौज की, मारपीट की और उसे प्रताड़ित किया.

Add Zee News as a Preferred Source

पीड़ित महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उसकी शादी में आठ तोले के गहने मिले थे, जिसे उसके ससुरालवालों ने जबरदस्ती उतार लिया और उसे घर से निकाल दिया. गौरतलब है कि भारत की संसद ने साल 2019 में एक कानून बनाकर इंस्टैंट तीन तलाक पर प्रतिबंध लगाया और तीन तलाक देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का प्रवधान किया गया.