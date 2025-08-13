फतेहपुर के बाद फिरोजाबाद में मजार तोड़कर स्थापित की हनुमान जी की मूर्ती
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2879034
Zee SalaamIndian Muslim

फतेहपुर के बाद फिरोजाबाद में मजार तोड़कर स्थापित की हनुमान जी की मूर्ती

Firozabad News: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में 200 साल पुराने मकबरे पर हमले की घटना के बाद अब फिरोजाबाद में एक मजार को तोड़ा गया. जानकारों का मानना है कि इन सांप्रदायिक घनटाओं के पीछे सूबे में बड़े स्तर पर दंगा करवाने की साजिश है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Aug 13, 2025, 02:44 PM IST

Trending Photos

फतेहपुर के बाद फिरोजाबाद में मजार तोड़कर स्थापित की हनुमान जी की मूर्ती

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश को सांप्रदायिक दंगों की आग में झोकने की साजिश हो रही है. बीते कुछ वर्षों में सांप्रदायिक हिंसा और विवादित बयानों में बढ़ोतरी देखी गई है. गुजिश्ता सोमवार को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक 200 वर्ष पुराने मकबरे को बाबरी विध्वंस की तर्ज पर तोड़ने की कोशिश की गई. इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के फ़िरोज़ाबाद जिले में आज (बुधवार) को एक मजार तोड़कर मूर्ती स्थापित कर दी गई. हालांकि पुलिस को जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचकर मूर्ती को हटा दिया गया है. 

फतेहपुर के बाद फिरोज़ाबाद में कुछ लोगों ने सामाजिक सौहार्द बिगड़ाने का कोशिश की है. यह मामला फ़िरोज़ाबाद थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के मालिखान पुर रोड का है. यहां सड़क किनारे मौजूद एक मजार को अज्ञात लोगों ने तोड़ा फिर वहां हनुमान प्रतिमा स्थापित कर दिया. इस घटना के बाद स्थानीय मुस्लिम समाज के लोगों में आक्रोश है, जिससे इलाके में तनाव फैल गया है. वहीं, पुलिस ने स्थापित मूर्ति को हटा दिया है. 

मजार तोड़ने वाले आरोपियों का पता नहीं चल सका है, क्योंकि इस घटना को रात के अंधेरे में अंजाम दिया गया. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रात में किसी ने मजार तोड़कर हनुमान प्रतिमा स्थापित कर दी. जब सुबह मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग मजार के पास पहुंचे तो मजार को पूरी तरह खंडित पाया. इस मामले के बाद भीड़ एकत्रित हो गई. फिलहाल उसी जगह पर फिर से मजार का निर्माण करवा दिया गया है. इस मामले में पुलिस प्रशासन छानबीन कर रही है. पुलिस को इस बात की जानकारी अभी तक नहीं हो पाई है कि आखिर यह हरकत की किसने की और उनका क्या मंसूबा था. 

गौरतलब है कि हाल ही में फतेहपुर के अबुनगर में 200 साल पुराने 'नवाब अब्दुल समद' के मकबरे को हिंदूवादी भीड़ ने तोड़ने की कोशिश की. कुछ लोगों ने मकबरे के अंदर घुसकर मजार को तोड़ा और भगवा झंडा लगा दिया. इस घटना के दौरान पुलिस मौके पर मौजूद थी, लेकिन पुलिस मूकदर्शक बनी यह पूरा प्रकरण होने दिया. इस घटना के दौरान दो समुदायों के बीच हिंसा भड़क सकती थी. जानकारों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बड़े स्तर पर दंगा करने की साजिश हो रही है. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

TAGS

Uttar Pradesh newsUttar Pradesh riots conspiracyFatehpur MaqbraFirozabad shrine incidentToday Newsmuslim news

Trending news

Pakistan
Pakistan में 42 जगहों पर मिला पोलियो वायरल, जुलाई में आए 3 केस
Haj Yatra 2026
Haj Yatra 2026: यात्री नहीं कर पाए आवेदन, आखिरी तारीख भी समाप्त; अब क्या होगा ?
Hazrat Khadeeja
हजरत खदीजा को पसंद आई थी मोहम्मद (स.) की ये बातें; फिर भिजवाया था शादी का प्रस्ताव
madhya pradesh news
जिसने भोपाल को संवारा वह गद्दार कैसे? नवाब हमिदुल्लाह के नाम पर बने संस्थानों...
Jamiyat
Jamiyat ने ध्वस्त किया ' उदय फाइलस' का नफरती एजेंडा; 3 दिन में सिर्फ 27 लाख की कमाई
Uttar Pradesh news
'Fatehpur मकबरे पर हमला, BJP और RSS के जहर का नतीजा',कुंवर दानिश अली का गंभीर इल्जाम
UP News
फतेहपुर के आरोपी आजाद, बहराइच में मंदिर झंडे से छेड़छाड़ के आरोपी 14 मुस्लिम गिरफ्तार
DRDO
मुल्क से गद्दारी! DRDO कर्मचारी महेंद्र प्रसाद पाकिस्तान को भेजता था खुफिया जानकारी
Independence Day Meat shop closure orders
15 अगस्त पर गोश्त की दुकानें रहेंगी बंद, नगर निगम के फैसले पर भड़के ओवैसी
Pakistan News
Pakistan के PM शहबाज की गीदड़ भभकी, सिंधू संधी पर भारत को वॉर्निंग
;