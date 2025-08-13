फतेहपुर के बाद फिरोजाबाद में मजार तोड़कर स्थापित की हनुमान जी की मूर्ती

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश को सांप्रदायिक दंगों की आग में झोकने की साजिश हो रही है. बीते कुछ वर्षों में सांप्रदायिक हिंसा और विवादित बयानों में बढ़ोतरी देखी गई है. गुजिश्ता सोमवार को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक 200 वर्ष पुराने मकबरे को बाबरी विध्वंस की तर्ज पर तोड़ने की कोशिश की गई. इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के फ़िरोज़ाबाद जिले में आज (बुधवार) को एक मजार तोड़कर मूर्ती स्थापित कर दी गई. हालांकि पुलिस को जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचकर मूर्ती को हटा दिया गया है.

फतेहपुर के बाद फिरोज़ाबाद में कुछ लोगों ने सामाजिक सौहार्द बिगड़ाने का कोशिश की है. यह मामला फ़िरोज़ाबाद थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के मालिखान पुर रोड का है. यहां सड़क किनारे मौजूद एक मजार को अज्ञात लोगों ने तोड़ा फिर वहां हनुमान प्रतिमा स्थापित कर दिया. इस घटना के बाद स्थानीय मुस्लिम समाज के लोगों में आक्रोश है, जिससे इलाके में तनाव फैल गया है. वहीं, पुलिस ने स्थापित मूर्ति को हटा दिया है.

मजार तोड़ने वाले आरोपियों का पता नहीं चल सका है, क्योंकि इस घटना को रात के अंधेरे में अंजाम दिया गया. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रात में किसी ने मजार तोड़कर हनुमान प्रतिमा स्थापित कर दी. जब सुबह मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग मजार के पास पहुंचे तो मजार को पूरी तरह खंडित पाया. इस मामले के बाद भीड़ एकत्रित हो गई. फिलहाल उसी जगह पर फिर से मजार का निर्माण करवा दिया गया है. इस मामले में पुलिस प्रशासन छानबीन कर रही है. पुलिस को इस बात की जानकारी अभी तक नहीं हो पाई है कि आखिर यह हरकत की किसने की और उनका क्या मंसूबा था.

गौरतलब है कि हाल ही में फतेहपुर के अबुनगर में 200 साल पुराने 'नवाब अब्दुल समद' के मकबरे को हिंदूवादी भीड़ ने तोड़ने की कोशिश की. कुछ लोगों ने मकबरे के अंदर घुसकर मजार को तोड़ा और भगवा झंडा लगा दिया. इस घटना के दौरान पुलिस मौके पर मौजूद थी, लेकिन पुलिस मूकदर्शक बनी यह पूरा प्रकरण होने दिया. इस घटना के दौरान दो समुदायों के बीच हिंसा भड़क सकती थी. जानकारों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बड़े स्तर पर दंगा करने की साजिश हो रही है.