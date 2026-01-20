लोकसेवा का एग्जाम देने मुंह पर चुन्नी लपेटकर पहुंची थी मुस्लिम लड़की; सेंटर पर नहीं मिली एंट्री

Rajasthan hijab girl barred from Exam: ये मामला राजस्थान का है जहाँ गुजिश्ता 18 जनवरी को राजस्थान लोक सेवा का एग्जाम था. इस एग्जाम में एक मुस्लिम महिला उमीदवार अपनी चुन्नी को अपने सर पर लपेट कर एग्जाम देने पहुंची थी. उसकी जांच की गई जिसमें वो सही पाई गई फिर भी उसे एग्जाम देने से वंचित कर दिया गया.
नई दिल्ली: राजस्थान लोक सेवा आयोग के इम्तिहान में एक मुस्लिम महिला उम्मीदवार को सिर्फ इसलिए एग्जाम देने से महरूम होना पड़ा क्योंकि उसने अपने सर पर हिजाब बाँध रखा था. दो दिन बाद इस उम्मीदवार ने सोशल मीडिया पर एक विडियो जारी कर सरकार से इस मामले में दखल की मांग की है.
हिजाब की वजह से इम्तिहान से महरूम रह जाने वाली उमीदवार अलीशा राजस्थान के बूंदी जिले के सावतगढ़, हिंडोली की रहने वाली है. बीते इतवार को कोटा के महावीर नगर एक्सटेंशन में वाके तिलक स्कूल एग्जाम सेंटर पर उसे एग्जाम देने से रोक दिया गया था.अलीशा का इलज़ाम है कि एग्जामिनेशन सेंटर पर लेडी सिक्यूरिटी ऑफिसर ने उसकी पूरी तरह से जांच की थी, और हिजाब में किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज़ नहीं पाई गई थी. इसके बावजूद केंद्र प्रभारी ने बिना हिजाब उतारे उसे एग्जाम में बैठने देने से मना कर दिया. अलीशा ने बताया कि बोर्ड की गाइडलाइंस में दुपट्टा या चुन्नी पहनकर परीक्षा देने की साफ़ तौर पर इज़ाज़त दी गई है, फिर भी मौखिक आदेशों की बुनियाद पर उसे एग्जाम देने से रोक दिया गया.
अलीशा ने बताया कि वह इससे पहले भी राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित कई परीक्षाएं हिजाब पहनकर दे चुकी है, जहां इस तरह की कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई. अलीशा का कहना है कि यह मामला न सिर्फ नियमों की अनदेखी का है, बल्कि ये महिला सम्मान और उमीदवारों के अधिकारों का साफ़ तौर पर उलंघन है. उसने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और जिम्मेदारों पर कार्रवाई का मुतालबा किया है.
सोशल मीडिया पर लड़की की अपील वायरल होने के बाद लोग इसपर तरह- तरह से कमेंट कर रहे हैं. कुछ लोग जहाँ लड़की की हिमायत कर रहे हैं, वहीँ कुछ लोग लड़की का विरोध कर रहे हैं कि उसे हिजाब से ज्यादा उस वक़्त एग्जाम को की तरजीह देना चाहिए. हिजाब में एग्जाम देने से रोकने की शिकायत तो बाद में भी की जा सकती थी? इसमें आपकी राय क्या है?
