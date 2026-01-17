बॉलीवुड में मतभेद, फिल्मों में नफरत को लेकर आपस में भीड़े A.R Rahman और जावेद अख्तर

Advertisement
Javed Akhtar Reacts on A.R Rahman: सिंगर A.R Rahman ने बॉलीवुड में बनने वाले नफरती फिल्म और बॉलीवुड में बढ़ती सांप्रदायिकता के मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त की. साथ ही उन्होंने बॉलीवुड में काम कम मिलने का भी जिक्र किया. सिंगर A.R Rahman के इस बयान पर लेखक जावेद अखतर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 17, 2026, 01:24 PM IST

Javed Akhtar Reacts on A.R Rahman: मशहूर गीतकार जावेद अख्तर और वर्ल्ड फेमस गायक A.R Rahman के बीच वैचारिक मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं. दरअसल, हाल ही में गायक A.R Rahman ने एक इंटरव्यू के दौरान बॉलीवुड में बन रही नफरती फिल्म और उन्हें काम न मिलने को लेकर मुखरता के साथ बातें रखी. उन्होंने कहा कि पिछले आठ वर्षों में हिंदी सिनेमा में उन्हें बहुत कम काम मिले हैं. उन्होंने काम न मिलने के पीछे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में बढ़ती सांप्रदायिकता की ओर इशारा किया. अब उनके इस बयान पर देशभर में हलचल मची हुई है. वहीं, लेखक जावेद अख्तर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. 

लेखक जावेद अख्तर ने  A.R Rahman द्वारा बॉलीवुड में बढ़ती सांप्रदायिकता के इशारे को खारिज कर दिया और इस बयान से असहमति जताई. उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री A.R Rahman का सम्मान कम नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि A.R Rahman के साथ काम न करने की वजह कुछ और हो सकती है, लेकिन रहमान जिस तरफ (सांप्रदायिकता) इशारा कर रहे हैं, वह नहीं हो सकता. 

जावेद अख्तर ने अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि इंडस्ट्री में कोई सांप्रदायिक तत्व काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि रहमान की व्यस्तता जगजाहिर है. उन्होंने कहा कि वे वैश्विक हस्ती हैं. इन्हीं तर्कों के साथ जावेद अख्तर ने कहा कि क्योंकि वह इतने बड़े हस्ती हैं, तो छोटे निर्माता उनके पास जाने में झिझक महसूस कर सकते हैं. 

सिंगर A.R Rahman को काम न मिलने के पीछे की संभावित वजह को बताते हुए जावेद अख्तर ने कहा कि शायद लोग यह सोचते होंगे कि A.R Rahman पश्चिम (वेस्ट) के प्रोजेक्ट्स और वर्ल्ड टूर में ज्यादा व्यस्त रहते हैं, इसलिए वे उनके छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए समय निकाल पाएंगे या नहीं.

गौरतलब है कि A.R Rahman ने फिल्म छावा को लेकर अपनी राय व्यक्त की. उन्होंने कहा कि कुछ फिल्में बटवारे के लिए होती है. उन्होंने कहा कि वह ऐसी फिल्मों से दूरी बनाने की कोशिश करते हैं. उन्होंने कहा कि फिल्म छावा समाज को बांटने वाली फिल्म है. इस फिल्म ने बटवारे का फायदा उठाया. उन्होंने आगे यह भी कहा कि मुझे लगता है कि इस फिल्म का मुख्य मकसद बहादुरी दिखाना है. छावा फिल्म में A.R Rahman ने गीत गाए हैं. 

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं.

