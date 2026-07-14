/मौलाना हिफजुर्रहमान पर जबरन धर्मांतरण के इल्जाम; महिला की शिकायत से बढ़ीं मुश्किलें

औरत का ने यह भी इल्जाम लगाया कि राजस्थान के जयपुर में मुद्दसिर ने अपने जीजा फखरुद्दीन से उसका हलाला कराया और इसके बाद उसे छोड़ दिया. लड़की कहना है कि पिछले 14 सालों तक उसका मानसिक और यौन शोषण किया गया. लड़की का इल्जाम है कि फुलत और मेरठ के कुछ मदरसों में हिंदू लड़कियों को लाकर उनका शोषण किया जाता था. उसने 5 मई 2026 को गाजियाबाद के अंकुर विहार थाने में मौलाना कलीम सिद्दीकी समेत 16 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. लगभग 14 सालों तक कथित तौर पर तशद्दुद झेल चुकी इस लड़की ने कहा कि फिल्म द केरला 2 में दिखाए गए सभी सीन को उसने असल जिंदगी में झेला है. उसने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं.