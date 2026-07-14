Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Indian Muslim
  • /मौलाना हिफजुर्रहमान पर जबरन धर्मांतरण के इल्जाम; महिला की शिकायत से बढ़ीं मुश्किलें

मौलाना हिफजुर्रहमान पर जबरन धर्मांतरण के इल्जाम; महिला की शिकायत से बढ़ीं मुश्किलें

Uttar Pradesh News: मध्य प्रदेश की एक औरत ने मौलाना हिफ्जुर्रहमान पर जबरन धर्मांतरण का इल्जाम लगाया है. औरत का दावा है कि उसे सालों तक दबाव में रखा गया, मानसिक और यौन शोषण किया गया. हालांकि, ये इल्जाम फिलहाल शिकायत के आधार पर हैं और मामले में जांच तथा कानूनी प्रक्रिया जारी है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 14, 2026, 08:50 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 08:50 PM IST
मौलाना हिफजुर्रहमान पर जबरन धर्मांतरण के इल्जाम; महिला की शिकायत से बढ़ीं मुश्किलें
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दारुल उलूम देवबंद में गंगाजल चढ़ाने की चेतावनी, हिंदू रक्षा दल ने काटा बवाल
muslim news1 hr ago
2
ICC Prosecutor Karim Khan Suspension2 hrs ago
3
Iran ISIS Members Execution3 hrs ago
4
muslim news11:01 AM IST
5
Bakhtiyarpur News10:22 AM IST