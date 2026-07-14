/मौलाना हिफजुर्रहमान पर जबरन धर्मांतरण के इल्जाम; महिला की शिकायत से बढ़ीं मुश्किलें

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Uttar Pradesh News: मौलाना हिफ्जुर्रहमान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं. उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के फुलत गांव स्थित मदरसा रहीमिया दारुल उलूम के संस्थापक मौलाना हिफ्जुर्रहमान पर मध्यप्रदेश के इंदौर की रहने वाली हिंदू बिरादरी की एक औरत ने जबरन धर्म परिवर्तन कराने का इल्जाम लगाया है. हालांकि यह औरत की तरफ से सिर्फ इल्जाम है, अभी तक इस मामले में मौलाना के खिलाफ जुर्म साबित नहीं हुआ है.
औरत ने सोमवार (13 जुलाई) को सीनियर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर मौलाना हिफ्जुर्रहमान पर धर्मांतरण कराने का इल्जाम लगाया. औरत का इल्जाम है कि साल 2012 में वह मध्य प्रदेश के इंदौर में बीबीए की पढ़ाई कर रही थी, इस दौरान उसकी फेसबुक पर "नवीन राणा" नाम के एक लड़के से दोस्ती हुई थी. साल 2013 में मुल्जिम लड़के ने उसे दिल्ली बुलाया और वहाँ से मुजफ्फरनगर के फुलत स्थित मदरसे में ले गया, जहां उसे पता चला कि "नवीन राणा" का असली नाम नावेद है. लड़की का कहना है कि उस पर दबाव बनाकर मजहब तबदील कराया गया और उसे कुरआन की आयतें पढ़ने, नमाज सीखने और इस्लामी रीति-रिवाज अपनाने के लिए मजबूर किया गया.
साथ ही उसने यह भी इल्जाम लगाया कि उसे खाने में गोमांस दिया जाता था. लड़की ने कहा कि पहले उसका निकाह अब्दुल रहमान से कराया गया, बाद में उसने तलाक दे दिया, जिसके बाद उसका हलाला किया गया. फिर साल 2015 में शामली रहने वाले मुदस्सिर से दूसरा निकाह कराया गया. साल 2019 में मुदस्सिर की मौत के बाद उसका तीसरा निकाह खालिद से कराया गया. लड़की ने दावा किया है कि यह सब मौलाना कलीम सिद्दीकी और मौलाना हिफजुर्रहमान से जुड़े मदरसे में हुआ.
औरत का ने यह भी इल्जाम लगाया कि राजस्थान के जयपुर में मुद्दसिर ने अपने जीजा फखरुद्दीन से उसका हलाला कराया और इसके बाद उसे छोड़ दिया. लड़की कहना है कि पिछले 14 सालों तक उसका मानसिक और यौन शोषण किया गया. लड़की का इल्जाम है कि फुलत और मेरठ के कुछ मदरसों में हिंदू लड़कियों को लाकर उनका शोषण किया जाता था. उसने 5 मई 2026 को गाजियाबाद के अंकुर विहार थाने में मौलाना कलीम सिद्दीकी समेत 16 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. लगभग 14 सालों तक कथित तौर पर तशद्दुद झेल चुकी इस लड़की ने कहा कि फिल्म द केरला 2 में दिखाए गए सभी सीन को उसने असल जिंदगी में झेला है. उसने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं.