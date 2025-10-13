Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2959790
Zee SalaamIndian Muslim

Bihar में BJP के मुस्लिम घुसपैठियों के दावों की खुल गई पोल, 315 में सिर्फ 78 मुस्लिम

Bihar SIR: बिहार में हाल ही में एसआईआर हुआ है. जिसके बाद अब संजय सिंह ने एक बड़ा दावा किया है. उनका कहना है कि बिहार में 315 विदेशी नागरिकों की पहचान हुई जिसमें केवल 78 मुस्लिम हैं.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Oct 13, 2025, 01:48 PM IST

Trending Photos

Bihar में BJP के मुस्लिम घुसपैठियों के दावों की खुल गई पोल, 315 में सिर्फ 78 मुस्लिम

Bihar SIR: आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दावा किया है कि बिहार की वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के बाद पूरे राज्य में केवल 315 विदेशी नागरिकों की पहचान हुई है.  इनमें से 78 मुस्लिम हैं, जबकि बाकी नेपाल के हिंदू नागरिक हैं.

संजय सिंह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर कहा कि यह आंकड़ा उस फर्जी प्रचार को उजागर करता है, जिसमें बड़े पैमाने पर 'घुसपैठ' या वोटर लिस्ट में हेरफेर के दावे किए जा रहे थे. उन्होंने कहा, "चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद सच्चाई सामने आ गई है. पूरे बिहार में सिर्फ 315 विदेशी नागरिक हैं, जिनमें 78 मुस्लिम और बाकी नेपाल के हिंदू हैं."

संजय सिंह का बीजेपी पर गंभीर आरोप

संजय सिंह का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) और उसके सहयोगी संगठनों ने चुनाव से पहले धार्मिक नफरतऔर विभाजन फैलाने के लिए झूठा प्रचार चलाया. उन्होंने कहा, "बीजेपी और उसका तंत्र चुनाव से पहले समाज को बांटने के लिए फर्जी कहानियां फैला रहा था. SIR के बाद जारी तथ्यों ने उनके पूरे झूठ को उजागर कर दिया है."
मिल गया - मिल गया - मिल गया बिहार में घुसपैठिया मिल गया। "SIR" के बाद बिहार की वोटर लिस्ट में मात्र 315 विदेशी नागरिक मिले है, जिनमें 78 मुसलमान है और बाकी नेपाल के हिंदू हैं। अज्ञानेश कुमार ने मोदी जी के लिए 5 लाख डूब्लीकेट मतदाता और 1 लाख क, ख, ग़, घ , यानी बिना नाम वाले मतदाता… pic.twitter.com/4pRimebAm4

Add Zee News as a Preferred Source

चुनाव आयोग (ECI) ने हाल ही में बिहार में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराया था, ताकि अमान्य या डुप्लीकेट नामों की पहचान करके उन्हें हटाया जा सके और मतदाता सूची को सटीक बनाया जा सके.

विपक्षी दलों ने बोला हमला

AAP नेता के इस बयान के बाद बिहार में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. विपक्षी दलों ने बीजेपी से कहा है कि वह 'घुसपैठ' के झूठे दावों के जरिए समुदायों को निशाना बनाना बंद करे. यह खुलासा बीजेपी के उस लंबे समय से चले आ रहे दावे को चुनौती देता है, जिसमें पार्टी राज्य में हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों को सीमापार घुसपैठ, विशेषकर बांग्लादेश से, जोड़ती रही है.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Sanjay SinghSanjay Singh Newsmuslim news

Trending news

Sanjay Singh
Bihar में BJP के मुस्लिम घुसपैठियों के दावों की खुल गई पोल, 315 में सिर्फ 78 मुस्लिम
Pakistan News
फिलिस्तीन के समर्थन में TTP का हिंसक प्रदर्शन, Pak पुलिस पर साद रिजवी का बड़ा आरोप
gaza
Gaza: इजराइल से मिल रही थी धमकियां; सीजफायर के बाद फिलिस्तीनी पत्रकार की मिली लाश
Hamas
Hamas ने रिहा किए 7 इजराइली बंधक, अब इजराइली छोड़ेगा फिलिस्तीनी कैदी
Mumbai crime news
पड़ोसी ने मोहम्मद उमर को उतारा मौत के घाट, पुलिस ने योगेश और समीर को किया गिरफ्तार
Egypt Peace Conference
Gaza के लिए अहम मीटिंग का हिस्सा होगा भारत; पीएम मोदी ने इस शख्स को भेजा मिस्र
Madhya Pradesh
MP News: चेहरा कुचला और झाड़ियों में फेंक दी लाश; दीपक ने की ज़िया की हत्या
Danish Siddiqui
Danish Siddiqui की हत्या के सवाल पर क्या बोले, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्तकी?
Uttar Pradesh news
पुलिस एनकाउंटर में इनामी बदमाश शहजाद की मौत, बलात्कार और गोलिबारी का था आरोप
Assam
डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट कैंपेन चलाएगी सरकार;मुस्लिम आबादी पर Assam CM का बड़ा बयान