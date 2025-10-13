Bihar में BJP के मुस्लिम घुसपैठियों के दावों की खुल गई पोल, 315 में सिर्फ 78 मुस्लिम

Bihar SIR: आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दावा किया है कि बिहार की वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के बाद पूरे राज्य में केवल 315 विदेशी नागरिकों की पहचान हुई है. इनमें से 78 मुस्लिम हैं, जबकि बाकी नेपाल के हिंदू नागरिक हैं.

संजय सिंह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर कहा कि यह आंकड़ा उस फर्जी प्रचार को उजागर करता है, जिसमें बड़े पैमाने पर 'घुसपैठ' या वोटर लिस्ट में हेरफेर के दावे किए जा रहे थे. उन्होंने कहा, "चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद सच्चाई सामने आ गई है. पूरे बिहार में सिर्फ 315 विदेशी नागरिक हैं, जिनमें 78 मुस्लिम और बाकी नेपाल के हिंदू हैं."

संजय सिंह का बीजेपी पर गंभीर आरोप

संजय सिंह का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) और उसके सहयोगी संगठनों ने चुनाव से पहले धार्मिक नफरतऔर विभाजन फैलाने के लिए झूठा प्रचार चलाया. उन्होंने कहा, "बीजेपी और उसका तंत्र चुनाव से पहले समाज को बांटने के लिए फर्जी कहानियां फैला रहा था. SIR के बाद जारी तथ्यों ने उनके पूरे झूठ को उजागर कर दिया है."

मिल गया - मिल गया - मिल गया बिहार में घुसपैठिया मिल गया। "SIR" के बाद बिहार की वोटर लिस्ट में मात्र 315 विदेशी नागरिक मिले है, जिनमें 78 मुसलमान है और बाकी नेपाल के हिंदू हैं। अज्ञानेश कुमार ने मोदी जी के लिए 5 लाख डूब्लीकेट मतदाता और 1 लाख क, ख, ग़, घ , यानी बिना नाम वाले मतदाता… pic.twitter.com/4pRimebAm4

— Sanjay Singh AAP (@SanjayAzadSln) October 11, 2025

चुनाव आयोग (ECI) ने हाल ही में बिहार में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराया था, ताकि अमान्य या डुप्लीकेट नामों की पहचान करके उन्हें हटाया जा सके और मतदाता सूची को सटीक बनाया जा सके.

विपक्षी दलों ने बोला हमला

AAP नेता के इस बयान के बाद बिहार में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. विपक्षी दलों ने बीजेपी से कहा है कि वह 'घुसपैठ' के झूठे दावों के जरिए समुदायों को निशाना बनाना बंद करे. यह खुलासा बीजेपी के उस लंबे समय से चले आ रहे दावे को चुनौती देता है, जिसमें पार्टी राज्य में हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों को सीमापार घुसपैठ, विशेषकर बांग्लादेश से, जोड़ती रही है.