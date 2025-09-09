MLA मेहराज मिलक के समर्थन में उतरे AAP के सीनियर लीडर्स, केजरीवल ने गिरफ्तारी पर उठाए गंभीर सवाल

Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर के डोडा विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक मेहराज मलिक अपने बेबाग अंदाज के लिए जाने जाते हैं. वह विधानसभा से लेकर सड़कों तक जनता के अधिकार के लिए प्रशासन और सरकार से भिड़ते रहते हैं. इसी कड़ी में विधायक मेहराज मलिक को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बीते सोमवार (8 सितंबर) को कानून व्यवस्था बिगाड़ने के संदेह पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत (PSA) गिरफ्तार कर लिया है. विधायक मेहराज मलिक की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने गंभीर सवाल उठाए हैं और मेहराज मलिक के शेर जैसा बहादुर बताया है.

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने विधायक मेहराज मलिक पर इल्जाम लगाया है कि उन्होंने अधिकारियों के साथ बदसलूकी की, राहत सामग्री को बांटने से रोका और नौजवानों को प्रशासन के खिलाफ भड़काया. पुलिस ने यह भी कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विधायक मेहराज मलिक को गिरफ्तार करना जरूरी था. अभी तक इस कानून का इस्तेमाल पत्थरबाजों और अलगाववादी विचारधारा वाले लोगों के खिलाफ होता था. मेहराज मलिक जम्मू-कश्मीर के पहले विधायक बन गए हैं, जिन पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) के तहत कार्रवाई की गई है.

पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उठाए गंभीर सवाल

इस कार्रवाई के बाद आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, AAP विधायक मेहराज मलिक के समर्थन में खड़े हो गए हैं. उन्होंने मेहराज मिलक की गिरफ्तारी वाली एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया और लिखा कि क्या अपने क्षेत्र की जनता के लिए अस्पताल माँगना इतना बड़ा गुनाह है कि उसके लिए एक चुने हुए MLA को जेल में डाल दिया जाए?

आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने आगे लिखा कि विधायक मेहराज मलिक आम आदमी पार्टी के शेर हैं. वो हमेशा जनता की आवाज बनकर हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे. उन्होंने आगे लिखा कि जेल, धमकियाँ और साजिशें ये सब AAP के किसी भी सिपाही को कभी नहीं डरा सकतीं.

आतीशी सिंह ने मेहराज मलिक के समर्थन में क्या कहा?

आम आदमी पार्टी के एक और सीनियर लीडर और विधायक आतीशी सिंह ने भी विधायक मेहराज मलिक की गिरफ्तारी की निंदा की. उन्होंने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि आम आदमी पार्टी के विधायक मेहराज मलिक जी एक साहसी और निडर नेता हैं, जो हमेशा लोगों की आवाज बनकर उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहेंगे. आतीशी सिंह ने आगे लिखा कि जेल की सलाखें, धमकियाँ और राजनीतिक षड्यंत्र… इनमें से कोई भी आम आदमी पार्टी के सच्चे सिपाहियों का हौसला नहीं तोड़ सकते.

PSA के तहत 2 सालों के लिए भेजा जा सकता है जेल!

गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर में पब्लिक सेफ्टी एक्ट एक विशेष कानून है, जिसके तहत बिना किसी मुकदमे के सिर्फ संदेह की बुनियाद पर 2 सालों तक किसी भी व्यक्ति को जेल में रखा जा सकता है.