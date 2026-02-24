ज़िन्दगी में मौका मिले तो दीपक बनना उग्र भीड़ का हिस्सा नहीं; MP संजय सिंह बोले नफरत नहीं प्रेम से देश आगे बढ़ेगा

MP Sanjay Singh Meet Mohammad Deepak: आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आज (24 फरवरी) को मोहम्मद दीपक और उनके साथियों से मुलाकात की और उनके कामों के लिए बधाई दी. संजय सिंह ने देश के लोगों से अपील की कि वे भी मोहम्मद दीपक से प्रेरणा लें और उनकी तरह बनने की कोशिश करें. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
MP Sanjay Singh Meet Mohammad Deepak: उत्तराखंड के कोटद्वार में बजरंग दल के उपद्रवियों से एक बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार को बचाने वाले मोहम्मद दीपक और उनके दोस्त विजय रावत की देश भर में तारीफ हुई. नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और सांसद संजय सिंह ने भी मोहम्मद दीपक और उनके दोस्त विजय रावत को अपने घर बुलाकर मुलाकात की और उन्हें शॉल से सम्मानित किया है. संजय सिंह ने दीपक की बहादुरी की सराहना की है. साथ ही उन्होंने दीपक और उनके परिवार की सुरक्षा की चिंता व्यक्त करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मांग की कि दीपक को सुरक्षा दी जाए.
सांसद संजय सिंह ने इस मुलाकात के संबंध में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, "आज दीपक और उनके साथियों से मुलाकात हुई, बहुत फक्र की बात है कि इन्होंने ऐसा काम किया कि आज लोगों का हौसला बढ़ रहा है". उन्होंने कहा कि दीपक जी घटना के बाद बहुत से जगहों पर मुस्लिम समजा के साथ गलत हो रहा है तो हिंदू समाज के लोग मुस्लिम समाज के साथ खड़ा हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि कहीं मुस्लिम समजा के साथ गलत हो रहा है, तो हिंदू समाज के लोग सामने आकर उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों को इस चीज की प्रेरणा दीपक कुमार से मिली है.
उन्होंने देश के लोगों से अपील करते हुए कहा कि देश के लोग मोहम्मद दीपक की तरह बनने की कोशिश करें. उन्होंने कहा कि नफरत से हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ेगा, नफरत से दुनिया का कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता. उन्होंने कहा कि दीपक कुमार ने कोटद्वार में जो प्यार का बीज लगाया है, उसे नफरत की ताकतें खत्म नहीं कर सकती. संजय सिंह ने कहा कि हम लोग हर तरीके से दीपक कुमार के साथ हैं. उन्होंने दीपक कुमार को विश्वास दिलाते हुए कहा कि उन्हें किसी बात की चिंता करने की और डरने की जरूरत नहीं है.