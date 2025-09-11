MLA मेहराज के समर्थन में सड़कों पर उतरे संजय सिंह, बोले- जितना दबाओगे उतना उभरेगी AAP
MLA मेहराज के समर्थन में सड़कों पर उतरे संजय सिंह, बोले- जितना दबाओगे उतना उभरेगी AAP

Jammu Kashmir News: आम आदमी के राज्य सभा विधायक और वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने विधायक मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने MLA मेहराज मलिक को PSA की गंभीर धाराओं में गिरफ्तार किया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 11, 2025, 12:56 PM IST

MLA मेहराज के समर्थन में सड़कों पर उतरे संजय सिंह, बोले- जितना दबाओगे उतना उभरेगी AAP

Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक मेहराज मिलक की गिरफ्तारी के बाद सूबे की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं. दरअसल, जम्मू के डोडा विधानसभा के विधायक मेहराज मिलक को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत बीते 8 सितंबर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने बताया कि शांति बनाए रखने के लिए यह कार्रवाई जरूरी थी. वहीं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह, विधायक मेहराज मलिक के समर्थन में सड़कों पर उतर गए हैं. 

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य सभा सांसद संजय सिंह गुजिश्ता 9 सितंबर को जम्मू पहुंचे और मेहराज मलिक के समर्थन में जमकर प्रदर्शन किया. पार्टी की मांग है कि विधायक मेहराज मलिक को तुरंत रिहा किया जाए. संजय सिंह ने इस मुश्किल के घड़ी में विधायक मेहराज मलिक के घर पहुंचे और उनके परिजनों से मुलाकात की. संजय सिंह ने परिजनों को यह यकीन दिलाया कि पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता इस मुश्किल वक्त में विधायक मेहराज मलिक और उनके परिजनों के साथ खड़े हैं. 

विधायक मेहराज पर सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने का इल्जाम
आम आदमी पार्टी विधायक मेहराज मलिक को एक शेर जैसा इंसान बता रही है. वहीं, पुलिस का कहना है कि उन्होंने प्रशासन के काम में बाधा उत्पन्न किया और नौजवानों को भड़काने की कोशिश की. संजय सिंह ने विधायक मेहराज मलिक की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया है. 

संजय सिंह ने सरकार और प्रशासन पर लगाए गंभीर इल्जाम
संजय सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट करके जम्मू-कश्मीर की प्रशासन पर इल्जाम लगाते हुए सवाल खड़े किए. उन्होंने लिखा कि विधायक मेहराज मलिक पर PSA जैसी गंभीर धारा इसलिए लगाई क्योंकि उन्होंने अपने क्षेत्र में अस्पताल, स्कूल और सड़क बनाने के लिए आवाज उठाई.

संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को दी चुनौती
उन्होंने आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जम्मू कश्मीर की प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर की इस ऐतिहासिक धरती से BJP के प्रशासन को और प्रधानमंत्री जी को साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि आप आम आदमी पार्टी को जितना कुचलने की कोशिश करेंगे, उतने ही यह पार्टी मजबूत होगी.

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है.

jammu kashmir news, Sanjay Singh protest Mehraj Malik, Sanjay Singh support Mehraj Malik

