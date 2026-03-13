आकिब ने समरीन से किया था प्रेम विवाह, फिर क्यों की हत्या; पुलिस ने उठाया पर्दा!

Uttar Pradesh Crime News: समरीन ने आकिब के साथ प्रेम विवाह किया था, इसके बावजूद आकिब समरीन से दहेज के लिए विवाद करता था. दहेज न मिलने के कारण आकिब ने अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर पत्नी समरीन की हत्या कर दी. पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Uttar Pradesh Crime News: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में समरीन हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने इस हत्याकांड में समरीन के पति आकिब समेत दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक समरीन से प्रेम-विवाह करने वाला आकिब दहेज में पांच लाख रुपये न मिलने के कारण उससे आए दिन झगड़ा करता था. इसी कारण उसने समरीन की अपने दो अन्य दोस्तों के साथ मिलकर छुरी से गला रेतकर हत्या कर दी. पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
गौरतलब है कि अभी तीन दिन पूर्व हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर स्थित एक गन्ने के खेत में महिला का शव पुलिस को मिला था. सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल की, तो सामने आया कि महिला का शव करीब 7-8 दिन पुराना था. पुलिस ने महिला की शिनाख्त हापुड़ के पिलखुवा हमीद चौक निवासी नफीस की बेटी समरीन के रूप में हुई थी. मृतक के परिजनों ने पुलिस पूछताछ के दौरान बताया कि समरीन ने बागपत निवासी आकिब से 5 जनवरी 2026 को मस्जिद में प्रेम-निकाह किया था.
गढ़मुक्तेश्वर पुलिस के मुताबिक पुलिस ने समरीन का शव मिलने के बाद उसे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और हत्या के कारणों और हत्यारों की तलाश करनी शुरू कर दी. पुलिस ने पड़ताल के दौरान शमरीन के पति आकिब पुत्र अनीस निवासी मौहल्ला ब्राह्मणों की चौपाल, थाना सिंघावली अहीर, बागपत को अपनी हिरासत में लिया. पूछताछ के दौरान अनीस ने बताया कि वह समरीन से हुए प्रेम-निकाह से खुश नहीं था. उसे समरीन से दहेज में कुछ नहीं मिला था. जिसके चलते वह पांच लाख रूपये दहेज की मांग कर रहा था.
इसी बात को लेकर उसका आए दिन समरीन से झगड़ा भी होता था. 5 मार्च 2026 को आकिब अपनी पत्नी समरीन और दोस्त आकिब पुत्र महबूब के साथ बहादुरगढ़ से वापस बागपत की ओर आ रहा था. तभी गढ़मुक्तेश्वर रास्ते में वह अपने एक अन्य साथी अनीस पुत्र लकी निवासीगण बागपत के साथ मिलकर शमरीन को गन्ने के खेत में ले गया, जहां तीनों ने मिलकर शमरीन का छुरी से गला रेत दिया और उसकी हत्या कर दी. शव को वह यही पड़ा छोड़कर मौके से फरार हो गये. पुलिस ने अब तीनों अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और घटना में प्रयुक्त एक छुरी भी बरामद की है. पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.