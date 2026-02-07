Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3101353
Zee SalaamIndian Muslimदेवरिया मजार विवाद पहुंचा राष्ट्रपति भवन, ध्वस्तीकरण पर अधिकारियों से जवाब तलब!

देवरिया मजार विवाद पहुंचा राष्ट्रपति भवन, ध्वस्तीकरण पर अधिकारियों से जवाब तलब!

President on Abdul Shah Ghani Mazar: देवरिया में हजरत सैयद शहीद अब्दुल गनी की मजार के आंशिक ध्वस्तीकरण का मामला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यालय तक पहुंच गया है. इस मामले में पूर्व राज्यसभा सांसद आस मोहम्मद की शिकायत पर राष्ट्रपति सचिवालय ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जबकि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने भी जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 07, 2026, 04:06 PM IST

Trending Photos

हजरत सैयद शहीद अब्दुल गनी का मजार विवाद राष्ट्रपति तक पहुंचा
हजरत सैयद शहीद अब्दुल गनी का मजार विवाद राष्ट्रपति तक पहुंचा

Deoria Mazar Controversy: उत्तर प्रदेश में हालिया दिनों बड़ी संख्या में अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थानों के खिलाफ कार्रवाई हुई. इनमें मस्जिद, मदरसे, ईदगाह और मजार शामिल हैं. वहीं, अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जिले से सटे देवरिया की मशहूर हजरत सैयद शहीद अब्दुल गनी की मजार सुर्खियों में हैं. हालिया दिनों इस मजार के एक हिस्से को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया था. 

हजरत सैयद शहीद अब्दुल गनी की मजार, देवरिया में गोरखपुर ओवरब्रिज के पास मौजूद है. दरगाह हजरत सैयद शहीद अब्दुल गनी के आंशिक ध्वस्तीकरण का मामला अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ऑफिस तक पहुंच गया है. इस पूरे मामले ने प्रशासनिक और सियासी स्तर पर हलचल तेज कर दी है. वहीं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने भी इस मामले में जिला प्रशासन से रिपोर्ट तलब की है.

मिली जानकारी के मुताबिक, इस मामले में राष्ट्रपति सचिवालय ने राज्य के मुख्य सचिव को जरुरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. दरअसल, पूर्व राज्यसभा सदस्य आस मोहम्मद ने मजार को गिराए जाने के खिलाफ राष्ट्रपति कार्यालय को शिकायत पत्र भेजा था. इस शिकायत को राष्ट्रपति सचिवालय के डायरेक्टर शुवेंद्र चतुर्वेदी ने मुख्य सचिव को फारवर्ड कर दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: Muzaffarnagar: मस्जिद में घुसकर हिंदूवादी भीड़ ने लगाए आपत्तिजनक नारे, इमाम से किया गालीगलोज

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने भी इस मामले में जिला प्रशासन से पूरे स्थिति की रिपोर्ट मांगी है. प्रशासन का कहना है कि आयोग को तथ्य आधारित रिपोर्ट भेजने की तैयारी की जा रही है. बताया जा रहा है कि आस मोहम्मद ने 16 जनवरी को राष्ट्रपति को लिखे पत्र में आरोप लगाया कि सूफी संत सैयद अब्दुल गनी की मजार कई सालों पुरानी है.

पूर्व राज्यसभा सदस्य आस मोहम्मद ने शिकायत पत्र में यह भी दावा किया कि मजार की जमीन उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है. आस मोहम्मद के मुताबिक, पिछले कुछ महीनों से हिंदूवादी संगठनों के जरिये मजार को हटाने के लिए दबाव बनाया जा रहा था. इसी दबाव के तहत प्रशासन ने जमीन को बंजर घोषित कर दिया. महज कुछ वक्त के बाद प्रशासन ने आनन फानन में बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए मजार की मुख्य दिशा की ओर मौजूद इमारत का एक हिस्सा ध्वस्त कर दिया. आस मोहम्मद ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. 

इस संबंध में दरगाह कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद राशिद खान का दावा है कि यह दरगाह साल 1993 से सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है और इमारत दरगाह के नाम पर ही बनाई गई थी. उन्होंने कहा कि करीब दो महीने पहले इस मामले में मुकदमे की कार्रवाई शुरू हुई थी. प्रशासन ने पहले से स्वीकृत नक्शा रद्द कर दिया और संबंधित जमीन को बंजर भूमि घोषित कर दिया. इसके बाद दरगाह प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया.

इंकलाब में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, मोहम्मद राशिद खान का कहना है कि जवाब दाखिल करने के बाद एसडीएम ने मौखिक रूप से जानकारी दी कि दरगाह का नक्शा निरस्त कर दिया गया है, इसलिए मजार को हटाना होगा. इसी आधार पर प्रशासन ने आगे की कार्रवाई की.

यह भी पढ़ें: गंगा-जमुनी तहजीब के मरकज पर चला बुलडोजर, देवरिया में ढहा दी गई 50 साल पुरानी मजार

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

UP NewsDeoria newsAbdul Shah Ghani Mazarmuslim news

Trending news

UP News
देवरिया मजार विवाद पहुंचा राष्ट्रपति भवन, ध्वस्तीकरण पर अधिकारियों से जवाब तलब!
muslim news
फतेहपुर: मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोकने पर बवाल,मुस्लिम समुदाय ने SP से की ये मांग
Muzaffarnagar Hindu Mob Mosque Entry Incident
UP: मस्जिद में घुसकर हिंदूवादी भीड़ ने लगाए आपत्तिजनक नारे, इमाम से किया गालीगलोज
Uttarakhand news
मोहम्मद दीपक का समर्थन करने पर 'रेप' की धमकी, स्वाति नेगी का बजरंग दल पर गंभीर आरोप
Mohammad Deepak Reward Money Refusal
दो लाख का इनाम लेने से इनकार, मोहम्मद दीपक ने रेप पीड़ितों की मदद करने की दी नसीहत
muslim news
भीड़ में होना जुर्म साबित नहीं करता; मस्जिद हिंसा में HC की दिल्ली पुलिस को फटकार!
maulana jarjis ansari
UP मुसलमानों के रहने लायक नहीं; मौलाना जर्जिस के बयान पर भड़का मुस्लिम समाज
muslim news
सिर्फ जम्मू-कश्मीर नहीं,वहां के लोग भी हमारे हैं...JUIH ने बाढ़ पीड़ितों को बांटे घर
America Enforced Tariff On Iran
ट्रंप का टैरिफ अटैक, बीतचीत के बीच ईरान पर नए प्रतिबंध
Mumbai News
'थप्पड़ का मौका चूक गए नसीरुद्दीन शाह,' इम्तियाज जलील ने क्यों दिया ऐसा बयान, जानें?