मूछों पर ताव देते दिखे पेशी पर आए MLA अब्बास अंसारी; पिता मुख्तार की तरह दी सलामी
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2913867
Zee SalaamIndian Muslim

मूछों पर ताव देते दिखे पेशी पर आए MLA अब्बास अंसारी; पिता मुख्तार की तरह दी सलामी

Ghazipur News: गाजीपुर सीजेएम कोर्ट में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की पेशी हुई. उन पर व्यापारी अबू फखर खान की जमीन जबरन हड़पने का इल्जाम है. इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा अब्बास अंसारी की स्टाइल की हो रही है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Sep 08, 2025, 06:22 PM IST

Trending Photos

मूछों पर ताव देते दिखे पेशी पर आए MLA अब्बास अंसारी; पिता मुख्तार की तरह दी सलामी

Ghazipur News: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के सीजेएम कोर्ट में आज पूर्व विधायक मरहूम मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे और मऊ से विधायक अब्बास अंसारी की पेशी हुई है. अब्बास पर व्यापारी नेता अबू फखर खान से करोड़ों की जमीन जबरन हड़पने और धोखाधड़ी करने का इल्जाम है. इन सबके बीच अब्बास अंसारी के पेशी के दौरान के अंदाज की चर्चा हो रही है.

दरअसल, सुनवाई के दौरान अब्बास अंसारी का अंदाज़ बिल्कुल अलग था. वह लंबे बाल, डिज़ाइनर चश्मा, रंगीन शर्ट और जींस पहनकर कोर्ट पहुंचे थे. उन्होंने वहां मौजूद समर्थकों का अपने पिता मुख्तार अंसारी की तरह ही सलाम करके स्वागत किया. इस दौरान उन्होंने अपनी मूंछों पर ताव भी दिया और यह चर्चा का विषय बन गया.

अब्बास अंसारी किस मामले में कोर्ट में हुए पेश?
गौरतलब है कि साल 2023 में व्यापारी नेता अबू फखर खान ने आरोप लगाया है कि जब मुख्तार अंसारी लखनऊ जेल में बंद थे, तब उनकी बीवी अफ्शा अंसारी, बेटा अब्बास अंसारी और रिश्तेदारों ने उन पर दबाव बनाकर जमीन अब्बास के नाम करा ली. अबू फखर का आरोप है कि मुख्तार ने जेल से धमकी दी थी कि घर में कोई चिराग नहीं बचेगा. बाद में दबाव डालकर उन्हें लखनऊ बुलाया गया और होम्योपैथिक कॉलेज के बगल की जमीन अब्बास अंसारी के नाम पर लिखवा दी गई. 

अबू फखर खान का आरोप है कि जमीन की कीमत करोड़ों में थी, लेकिन रजिस्ट्री सिर्फ 25 लाख रुपये सर्किल रेट पर कराई गई. इसमें 20.50 लाख रुपये चेक और 4.50 लाख रुपये नकद दिए गए. अबू फखर ने यह मामला अगस्त 2023 में सदर कोतवाली में दर्ज कराया था. यह मामला 2012 का है.

इस केस में कौन-कौन है आरोपी?
मऊ के विधायक अब्बास अंसारी, अनवर शहजादा, आतिफ उर्फ शरजील रज़ा और अफरोज को इस मामले में  आरोपी बनाया गया है.  चारों आरोपियों पर धारा 346, 342, 420 और 120-बी आईपीसी के तहत मामला दर्ज है. फिलहाल अफरोज बरेली जेल में बंद है, इसी वजह से वह कोर्ट में पेश नहीं हो सका. इस कारण चार्ज फ्रेम की कार्रवाई टल गई और अगली सुनवाई की तारीख 24 सितंबर 2025 तय हुई है. पेशी से पहले अब्बास अंसारी अपनी परिचित वकील मलिका बेगम के चैंबर गए. बाद में वे कोर्ट पहुंचे, जहां उनके समर्थकों की भीड़ जुटी रही. उन्होंने सबको हाथ उठाकर सलाम किया.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

ghazipur newsAbbas Ansari Court AppearanceMukhtar Ansari Son Case

Trending news

Jharkhand news
मंत्री बने शेफ! इरफान अंसारी ने ने जामताड़ा में रेड़ी पर बनाई चटपटी झालमुढ़ी
Israel Hamas Ceasefire Talks
गाजा में नहीं थमेगा खून-खराबा, क्यों नाकाम हो रहा है हर सीजफायर प्लान? जानें डिटेल
Bihar News
Pak दोस्त से मिलने जा रही थी बिहार की छात्रा, UP में पकड़ी गई; चैट से खुला ये राज
Bihar News
Bihar News: अखलाक की झोपड़ी की ख़ाक छान रही NIA, पुलवामा हमले में तलाश रही एजेंसी
Gulfisha
Delhi Riot 2020: Gulfisha Fatima को नहीं मिली बेल, अब खटखटाया SC का दरवाज़ा
Jharkhand news
Bokaro: मज़ा नहीं, सजा देते हैं 'सर तन से जुदा' के नारे, 6 नौजवान भेजे गए जेल
Azamgarh
Azamgarh: पहले पूछा खतना के फायदे, फिर धर्मांतरण के इल्ज़ाम में मॉब लिंचिंग की कोशिश!
israel news
अंधाधुंध फायरिंग से इजरायल में मचा कोहराम, 4 यहूदी नागरिकों की मौत, 20 घायल
UP News
महमूद बेग की अवैध हिरासत पर सुनवाई आज; इलाहाबाद HC में पेश होंगे बरेली एसएसपी
Uttarakhand news
फर्जी पीर-फ़कीर, बाबाओं के खिलाफ अभियान, बांग्लादेशी नागरिक समेत 14 गिरफ्तार
;