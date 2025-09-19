'I Love Muhammad' लिखने पर जेल भी जाना पड़े तो तैयार हैं...', मुस्लिम नेता ने भरी हुंकार

Abu Azmi on I Love Muhammad: उत्तर प्रदेश के कानपुर में 'I Love Muhammad' लगाने पर पुलिस ने 25 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया. इस घटना के बाद पूरे देश भर के मुसलमानों में आक्रोश हैं. आज शुक्रवार की नमाज के बाद देश भर में लाखों मुसलमान 'I Love Muhammad' लिखे बैनर लेकर सड़कों पर उतर आए. इसी कड़ी में मुंबई के झूला मैदान में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ है. इसी प्रदर्शन में सपा के सीनियर नेता और विधायक ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है. साथ ही उन्होंने संगीन इल्जाम भी लगाए हैं.

अबू आजमी ने कहा कि अगर लोगों को 'I Love Muhammad' बोलने या लिखने पर जेल में भी जाना पड़े, तो भी उनकी पार्टी इस नारे का समर्थन करेगी. निर्दोष लोगों पर दर्ज एफआईआर फौरन वापस ली जानी चाहिए और इस तरह की कार्रवाई करने वाले पुलिस अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए.

अबू आजमी ने बोला हमला

उन्होंने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त हैं. अगर यही घटना किसी इस्लामिक देश में होती, तो शायद उस व्यक्ति को मौत की सजा हो जाती. उन्होंने कहा कि भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के खिलाफ इस तरह के मामलों में FIR दर्ज होना चिंताजनक है और सरकार को इसे रोकना चाहिए.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, कानपुर में मिलाद-उन-नबी के मौके पर मुस्लिम समुदाय ने सड़क किनारे 'I Love Muhammad' लिखे बोर्ड और तम्बू लगाए. स्थानीय हिंदू संगठनों ने इसे आपत्तिजनक बताते हुए विरोध किया तो पुलिस ने बोर्ड और तम्बू हटवाकर करीब 25 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया. आरोप है कि बिना इजाजत नई परंपरा शुरू कर सामुदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई. सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि इस पोस्ट पर केस हुआ, मगर मजार तोड़ने या मॉब लिंचिंग पर पुलिस इतनी तत्पर क्यों नहीं होती.