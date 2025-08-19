'मुसलमानों को जहर देकर मार दो...' मुस्लिम MLA अबू आजमी ने ऐसा क्यों कहा?

Abu Azmi on Jalgaon Mob Lynching Case: महाराष्ट्र में हाल में ही मुस्लिम शख्स की मॉब लिंचिंग हुई थी. भीड़ ने सुलेमान खान को पीट-पीटकर हत्या कर दी. इस घटना के बाद राज्य में सियासी पारा हाई है. इस बीच सपा के सीनियर नेत और विधायक अबू आजमी ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा, "आज मुल्क में मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है. अगर मुस्लिमों से इतनी दिक्कत है तो जहर देकर मार दो."

अबू आजमी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "आज मुसलमानों को जीने का हक नहीं दिया जा रहा. कभी उनकी दरगाह तोड़ी जाती है, कभी मस्जिद पर हमला होता है, कभी भीड़ मुस्लिम युवक को पीट-पीटकर मार देती है. अगर मुल्क को मुसलमानों से इतनी ही तकलीफ है तो उन्हें ज़हर देकर खत्म कर दो."

क्या है पूरा मामला

मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सुलेमान अपने घर के पास रहने वाली दूसरे समुदाय की 17 साल की लड़की के साथ एक कैफे में बैठा था. इसी दौरान 15 से ज़्यादा लोग कैफे में घुस आए और सुलेमान की बेरहमी से पिटाई की. फिर वे कैफे से 25 किलोमीटर दूर गए और वहां भी सुलेमान की पिटाई की. पिटाई से वह गंभीर रूप से घायल हो गया. जब परिवार के लोग बीच-बचाव करने आए, तो भीड़ ने परिवार के साथ भी मारपीट की. किसी तरह परिवार के लोगों ने सुलेमान को भीड़ से बचाया और अस्पताल ले गए. जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया.

अभी तक 8 आरोपियों की हुई है गिरफ्तारी

इस घटना के बाद महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई हो गया और AIMIM के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने पुलिस पर संगीन इल्जाम लगाया. पूर्व सांसद ने दावा किया कि पुलिस इस मामले को दबाने चाहती थी. पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जांच जारी है. वहीं, विधायक अबू आजमी के बयान ने राज्य में सियासी तूफान ला दिया है.