‘पूजा हो सकती है तो नमाज क्यों नहीं?’ लखनऊ यूनिवर्सिटी में मस्जिद को लेकर बवाल

Lucknow News: लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस के 'लाल बारादरी' परिसर में स्थित मस्जिद को बंद किए जाने के मुद्दे पर छात्रों, शिक्षाविदों और धार्मिक विद्वानों ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की है. इसी सिलसिले में 27 मार्च को उत्तर प्रदेश प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें कई छात्र नेता और विद्वान शामिल हुए.

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वक्ताओं ने सवाल उठाया कि अगर यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर पूजा-पाठ की इजाजत है, तो फिर नमाज अदा करने पर पाबंदियां क्यों लगाई जा रही हैं? उन्होंने तर्क दिया कि शिक्षण संस्थानों को किसी एक धर्म के पक्ष में भेदभाव नहीं करना चाहिए, बल्कि सभी को समान धार्मिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यूनिवर्सिटी को धर्म और राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाया जाना चाहिए, बल्कि इसे शिक्षा और समावेशिता का केंद्र ही बने रहना चाहिए.

स्टूडेंट्स लीडर्स ने प्रशासन पर लगाया संगीन इल्जाम

छात्र नेताओं ने यह भी इल्जाम लगाया कि मस्जिद को अचानक बंद कर दिया गया. खासकर रमजान के पवित्र महीने के दौरान, जिससे छात्रों में भारी असंतोष फैल गया है. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि अतीत में ऐसी कोई समस्या कभी सामने नहीं आई थी और छात्र सालों से शांतिपूर्वक अपनी नमाज अदा करते आ रहे थे. इस संदर्भ में उन्होंने तर्क दिया कि अचानक पाबंदियां लगाना स्वाभाविक रूप से कई सवाल खड़े करता है.

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छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष ने सरकार पर बोला हमला

छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष डॉ. थिरिमन ने कहा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन को इस मुद्दे का कोई न कोई हल निकालना चाहिए और किसी भी तरह के भेदभाव से बचना चाहिए. उन्होंने सुझाव दिया कि या तो मस्जिद को फिर से खोल दिया जाए, या फिर कैंपस के अंदर ही नमाज अदा करने के लिए कोई वैकल्पिक जगह उपलब्ध कराई जाए.

मौलाना जवाद नकवी ने क्या कहा?

इस बीच, मौलाना जवाद नकवी और अन्य धार्मिक विद्वानों ने भी धार्मिक स्वतंत्रता की वकालत करते हुए इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत का संविधान सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार देता है. उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों को विविधता और सह-अस्तित्व को बढ़ावा देना चाहिए, न कि उन पर पाबंदियां लगानी चाहिए. इस मुद्दे पर बात करते हुए कुछ वक्ताओं ने यह भी बताया कि शिक्षण संस्थान पहले से ही कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जैसे कि बुनियादी सुविधाओं की कमी, साफ-सफाई से जुड़ी समस्याएं और संसाधनों का अभाव और ऐसे में धार्मिक विवादों को हवा देना बिल्कुल भी उचित नहीं है. उनका पक्का मानना ​​है कि प्रशासन को बाकी सभी चीज़ों से ऊपर शिक्षा और छात्रों के कल्याण को ही प्राथमिकता देनी चाहिए.