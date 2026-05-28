Opinion: कुरान के मुताबिक सड़क पर नमाज ग़ैर इस्लामी है और गाय का दूध रहमत, गोश्त ज़हर है!

Road Namaz Controversy: पहले से ही 45-50 डिग्री में धधक रहे भारत में बंगाल के एक भड़काऊ और भटकाऊ राजनेता, हुमायूं कबीर ने सियासी पारा और बढ़ा दिया है कि आने वाली बकरा ईद को मुस्लिम सड़कों पर ही नमाज़ पढ़ेंगे, जो कि ग़ैर इस्लामी, ग़ैर क़ानूनी और ग़ैर इन्सानी कुकृत्य है. इतिहास की विडंबना यह है कि भोले भाले आम मुस्लिम ऐसे ही लोगों का नेता ऐसे ही बिगड़ैल आदमी नुमा बैलों को समझ लिया जाता है. ऐसा शायद बंगाल और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्रियों, शुभेंदु अधिकारी और आदित्यनाथ योगी के ईद के अवसर पर सड़कों पर नमाज़ न पढ़ने के आदेश पर कहा गया है. इस्लाम हमें सिखाता है कि मज़हब के नाम पर कभी नफरत, लड़ाई या किसी को दुख नहीं पहुँचाना चाहिए. सच्चा ईमान अच्छे बर्ताव, सब्र और इंसानियत से दिखता है.

क़ुरबानी का मतलब सिर्फ जानवर काटना नहीं है बल्कि अल्लाह की इबादत, अल्लाह के रसूल की पैरवी, गरीबों की मदद और ज़रूरतमंदों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों, के काम आना है.

ऐसे जानवर की क़ुरबानी हरगिज़ ना करें जिससे किसी को तकलीफ हो. कुर्बानी का वीडियो सोशल मीडिया पर न डालें, इससे दूसरों का दिल दुख सकता है और सबसे ज़रूरी बात, कुर्बानी का कचरा गली या सड़क पर न फेंकें. उसे सही जगह पर फेंकने का इंतजाम करें और साफ सफाई रखें.

धर्म सभी अच्छे होते हैं. इस्लाम के बारे में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की राय रखे, यह उसका निजी अधिकार और मुद्दा है, मगर तीन बढ़िया बातें अवश्य हैं! प्रथम तो इस्लाम कहता है म, "लकुम दीनोकुम वले यदीन," अर्थात्", तुम्हें तुम्हारा धर्म मुबारक, हमें हमारा!" दूसरी बात है "हुक़ूक़-उल-इबाद", अर्थात् "बिना किसी फर्क के दूसरों के जायज़ अधिकारों की मान्यता" और तीसरा है, "फ़मैयांमल मिस्काला ज़र्रातिन खैरईंयरा/ वमैयांमल मिस्काला ज़र्रातिन शररईंयरा", अर्थात्, यदि कोई भी मुस्लिम कितनी ही मामूली और छोटी सी अच्छाई किसी के साथ भी करेगा तो उसे उसका बदल मिलेगा/ इसी प्रकार से यदि कोई भी मुस्लिम किसी के साथ भी कोई भी बुराई की तो उसका भी वैसा ही बदल यानि सज़ा मिलेगी. इन्हीं बातों के अंतर्गत सड़क पर नमाज़ पढ़ना ग़ैर इस्लामी है.

Add Zee News as a Preferred Source

हदीस-ओ-कुरान की रोशनी में सफ़ाई के साथ हज़रत मुहम्मद (सo) के अनुसार सात स्थानों पर नमाज पढ़ने की स्वीकृति नहीं है, जिन में सड़क शामिल है. जो आम रास्ता हो, जिस में सड़क, जहाज़ या रेल के डिब्बे के अंदर का रास्ता आदि शामिल हैं, वहां पर नमाज़ की मुनादी है! हज़रत मुहम्मद (सo) ने तो इस्लाम की शुरूआत में अपने हाथों से कुदाल के ज़रिए एक ऐसी निर्माणाधीन मस्जिद की दीवार को गिरा दिया था कि जिसे कुछ जोशीले मुस्लिम सहाबा ने किसी ग़ैर मुस्लिम की ज़मीन को कब्ज़ा कर वहां मस्जिद बना कर दीन की ख़िदमत करनी चाही! यह चरित्र था हज़रत मुहम्मद (सo) का, मगर क्या हम उनके बताए रास्ते पर चल रहे हैं? इस संदर्भ में एक जुमला भी बनाया गया है, "हम हज़रत मुहम्मद (सo) को तो मानते हैं, मगर उनकी (बात) नहीं मानते!"

इसके ठीक विपरीत, मुस्लिमों की भी जायज़ शिकायत है, बल्कि जिससे कुछ हिंदू भाई भी परेशान होते हैं कि जब कांवड़ यात्राएं बुलंद लाउड स्पीकरों के साथ निकलती हैं और रास्ते घंटों के लिए जाम होते हैं, या धार्मिक कथाएं, जागरण, दशहरे, गुरु पर्व आदि की सवारियां निकलती हैं तो उससे भी समस्याएं, झगड़े आदि होते हैं तो इसका तर्क यह दिया जाता है कि ये तो वर्ष में एक बार ही होते हैं, मुस्लिम तो हर शनिवार को सड़कों पर नमाज़ पढ़ते हैं. अब इस में सरकार यह कर सकती है कि मात्र ईद, बकरा ईद और जुमातुल विदा (रमज़ान का अंतिम जमा) के 25 से 30 मिनट तक नमाज़ को अनुमति दी जा सकती है. वैसे भी अगर मस्जिद में जगह कम है तो दो या तीन बार जमाते की जा सकती हैं. ये घरों या छतों पर भी हो सकती हैं!

हमारे साथ समस्या यह है कि स्वयं हम ही अपने धर्म को अपने आप समझे हैं और न ही दूसरों को समझा पा रहे हैं. यह भी एक सच्चाई है कि अल्लाह केवल मुस्लिमों का नहीं, सभी का है, जिसे रब्बुल आलमीन कहा जाता है, यानि सभी का भगवान! ऐसे ही हज़रत मुहम्मद (सo) को भी रहमतुल्लिल आलमीन, अर्थात्, केवल मुस्लिम को वरदान देने वाला नहीं, बल्कि सभी पर रहमत न्यौछावर करने वाला पैग़म्बर.

इस्लाम को एक फुटबॉल की तरह इधर उधर भटकाया जाता रहा है, जिस दूसरे धर्म वालों को क्या दोष दें, हमारे अपने ही कुछ उलेमा, सियासी राजनेता और बौद्धिक वर्ग के लोग शामिल हैं, जैसा कि बंगाल के हुमायूं कबीर, जो धमकी दे रहे हैं कि न केवल सड़कों पर नमाज़ पढ़ें गे बल्कि बकरा ईद पर गायों को ज़िबाह (वध) भी करेंगे. यह ऐसे ही लोगों के कारण है कि सांप्रदायिक दंगे होते हैं और जान-ओ-माल की क्षति होती है. मुल्क-ओ-क़ौम को ग़लत रास्ते पर डालने वाले दिगभ्रष्ट करने वाले ऐसे लोगों की तोड़ करने वाले लोग भी मुस्लिम समाज में मौजूद हैं, जैसे "इंटर फेथ हार्मनी फाउंडेशन ऑफ इंडिया" के अध्यक्ष, ख़्वाजा इफ्तिखार अहमद, जिन्होंने उसी बंगाल के मुसलमानों को मुबारकबाद दी है कि बकरा ईद पर उन्होंने गाय की क़ुर्बानी न करने का निर्णय लिया है. शायद मुस्लिम इस बात को भूल गया है कि हज़रत मुहम्मद (सo) ने कहा है कि गाय का दूध रहमत है और गोश्त ज़हमत (ज़हर)! गाय के बचाव में इससे अधिक क्या कहा जा सकता है. उधर योगी आदित्यनाथ के मठ के सामने ही बहुत बड़ा बूचड़खाना है, जहां सरकार की अनुमति से अनगिनत गाएं और उनके मासूम बछड़ों को काटा जाता है. इस पर भी लेखक लिख चुका है, मगर कोई सुनवाई नहीं! देश के लगभग 90 प्रतिशत बीफ व्यापारी ग़ैर मुस्लिम हैं!

वैसे भी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि गाय को बिरादरान ए-वतन (हिंदुओं) में माता का दर्जा दिया जाता है, मुसलमान न के बराबर ही गाय को काटते हैं. इतिहास बताता है कि अपने दौर में शहंशाह बहादुर शाह ज़फ़र ने भी फ़तवा दिया था कि बकरा ईद पर गाय की क़ुर्बानी न दी जाए. इसी प्रकार से दारुल उलूम देवबंद की ओर से भी फ़तवा जारी किया गया था कि गाय का वध न करें क्योंकि हम साझा विरासत के पैरोकार हैं और ऐसा कोई कार्य न करें कि जिससे उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस न लगे. वास्तव में यह बात सभी धर्मों पर लागू होती है.

भारत के मुसलमान इस बात को भली भांति समझते हैं कि कुरान उनका धार्मिक संविधान है तो डॉo भीम राव अम्बेडकर का लिखा क़ानून उनका राष्ट्रीय संविधान है. जब किसी भी धर्म, आस्था आदि को मानने वाला सड़क पर आता है तो वह भारतीय पहले होता है और हिंदू, मुस्लिम बाद में. अब समय है कि हमें न तो हिंदू कार्ड, न मुस्लिम कार्ड बल्कि भारत (इंडिया) कार्ड ही थामना होगा, ताकि जगत गुरु बनने की राह पर इन स्पीड ब्रेकरों से बचते हुए हिंदू-मुस्लिम "ह" और "म", "हम" बन जाएं!

लेखक:- फ़िरोज़ बख्त अहमद (पूर्व कुलाधिपति, भारत रत्न मौलाना आज़ाद के वंशज और समाज सेवी हैं)